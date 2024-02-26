Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году

Казна и Политика
72
Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году
Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году, Unsplash
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что украинский бизнес в 2023 году уплатил на 26% больше налогов и сборов, чем в 2022-м. Она также сказала, что рост украинской экономики по результатам 2024 прогнозируется на уровне по меньшей мере 4,6%.
Об этом она рассказала на форуме «Украина. Год 2024», передает Новости.Live.
Читайте также
Во время выступления на форуме Свириденко также рассказала, что способствовать экономическому росту будет в частности реализация таких правительственных программ, как гранты для бизнеса, «єОселя», создание индустриальных парков, «Доступные кредиты 5−7-9», создание рынка гуманитарного разминирования и т. д.
Она заявила, что правительство планирует предоставить в этом году по меньшей мере 12 тысяч ипотек через программу «єОселя». Также планируется предоставить 15 тысяч микрогрантов для малого бизнеса и тысячи грантов для поддержки несырьевого производства и экспорта.
Читайте также
«Как раз с 4,6% роста в этом году 2 процента дадут именно эти программы», — отметила министр.
Свириденко отметила, что после падения экономики на 30% в 2022 году все прогнозировали, что рост украинской экономики в 2023 году может быть не более чем на 0,5%.
«Я думаю, мы всех удивили тем, что восстановительный рост в 2023 году составил более 5%. И если мы посмотрим уже на показатели 2024 года — у нас уже статистика января, это уже рост в 3,5%. Февраль еще не закончился, но мы увидим цифру со знаком плюс. И в целом мы прогнозируем, что в этом году экономика продолжит свой восстановительный рост», — сказала первый вице-премьер-министр.
Читайте также
По ее словам, ключевыми факторами, способствовавшими восстановлению экономики, стали устойчивость украинского бизнеса, макрофинансовая помощь со стороны партнеров и разблокирование Черного моря.
Свириденко отметила, что 90% украинских компаний, которые приостановили свою деятельность в начале войны, возобновили ее.
«Очень важна макроподдержка наших партнеров — мы получили 75,4 млрд долларов поддержки за последние 2 года. И очень важный фактор — это разблокировка Черного моря, по сути запуск нового морского коридора, и рекордные 12 млн тонн экспорта в январе, которые по сути равны довоенному периоду. В феврале уже было экспортировано 8,5 млн тонн, месяц еще не закончился, и я надеюсь, что мы превзошли довоенные показатели», — добавила Свириденко.

Справка Finance.ua:

  • в январе в государственный бюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей;
  • в Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения;
  • в «Слуге народа» предлагают облагать налогом покупку нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты в 20 000 грн.

Как платить налоги в Украине в 2024 году 🔍

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.