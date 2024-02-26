Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году — Finance.ua

Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году, Unsplash

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что украинский бизнес в 2023 году уплатил на 26% больше налогов и сборов, чем в 2022-м. Она также сказала, что рост украинской экономики по результатам 2024 прогнозируется на уровне по меньшей мере 4,6%.

Об этом она рассказала на форуме «Украина. Год 2024», передает Новости.Live.

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Во время выступления на форуме Свириденко также рассказала, что способствовать экономическому росту будет в частности реализация таких правительственных программ, как гранты для бизнеса, «єОселя», создание индустриальных парков, «Доступные кредиты 5−7-9», создание рынка гуманитарного разминирования и т. д.

Она заявила, что правительство планирует предоставить в этом году по меньшей мере 12 тысяч ипотек через программу «єОселя». Также планируется предоставить 15 тысяч микрогрантов для малого бизнеса и тысячи грантов для поддержки несырьевого производства и экспорта.

«Как раз с 4,6% роста в этом году 2 процента дадут именно эти программы», — отметила министр.

Свириденко отметила, что после падения экономики на 30% в 2022 году все прогнозировали, что рост украинской экономики в 2023 году может быть не более чем на 0,5%.

«Я думаю, мы всех удивили тем, что восстановительный рост в 2023 году составил более 5%. И если мы посмотрим уже на показатели 2024 года — у нас уже статистика января, это уже рост в 3,5%. Февраль еще не закончился, но мы увидим цифру со знаком плюс. И в целом мы прогнозируем, что в этом году экономика продолжит свой восстановительный рост», — сказала первый вице-премьер-министр.

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По ее словам, ключевыми факторами, способствовавшими восстановлению экономики, стали устойчивость украинского бизнеса, макрофинансовая помощь со стороны партнеров и разблокирование Черного моря.

Свириденко отметила, что 90% украинских компаний, которые приостановили свою деятельность в начале войны, возобновили ее.

«Очень важна макроподдержка наших партнеров — мы получили 75,4 млрд долларов поддержки за последние 2 года. И очень важный фактор — это разблокировка Черного моря, по сути запуск нового морского коридора, и рекордные 12 млн тонн экспорта в январе, которые по сути равны довоенному периоду. В феврале уже было экспортировано 8,5 млн тонн, месяц еще не закончился, и я надеюсь, что мы превзошли довоенные показатели», — добавила Свириденко.

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