Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список) — Finance.ua
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Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список)

Казна и Политика
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Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список)
Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список)
Производители безалкогольных напитков и минеральной воды в 2023 году уплатили налогов на сумму в 2 раза больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Бюджет воюющей страны представители отрасли пополнили на 2,8 млрд гривен, а львиную долю — 68,5% поступлений обеспечили следующие компании:
  • Кока-Кола.
  • «Оболонь».
  • «Красиловское».
  • Производственная фирма «Панда».
«Примечательно, что все три лидера по уплате налогов имеют высшую среднеотраслевую нагрузку: Кока-Кола — и по НДС, и по налогу на прибыль, „Оболонь“ „Красиловское“ — по НДС, а производственная фирма „Панда“ — по налогу на прибыль», — добавил он.
Ранее Гетманцев объяснил, почему украинцы в январе начали забирать деньги из банков: «Сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась в девяти из десяти последних лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года».
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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