Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список) — Finance.ua

Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список) Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Гетманцев сообщил, кто вдвое увеличил уплату налогов (список)

Производители безалкогольных напитков и минеральной воды в 2023 году уплатили налогов на сумму в 2 раза больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Бюджет воюющей страны представители отрасли пополнили на 2,8 млрд гривен, а львиную долю — 68,5% поступлений обеспечили следующие компании:

Кока-Кола.

«Оболонь».

«Красиловское».

Производственная фирма «Панда».

«Примечательно, что все три лидера по уплате налогов имеют высшую среднеотраслевую нагрузку: Кока-Кола — и по НДС, и по налогу на прибыль, „Оболонь“ „Красиловское“ — по НДС, а производственная фирма „Панда“ — по налогу на прибыль», — добавил он.

Ранее Гетманцев объяснил, почему украинцы в январе начали забирать деньги из банков: «Сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась в девяти из десяти последних лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года».

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