Підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності України — Finance.ua
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Підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності України

Казна та Політика
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Підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності України
Підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності України
Україні потрібно знаходити нові джерела надходжень в державний бюджет, тому що підвищення податків для бізнесу призведе до падіння обороноздатності країни.
Про це заявив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк під час конгресу «Реформа системи публічних фінансів — шлях до Відновлення України», повідомляє FinClub.
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«Ми повністю фінансуємо наше військо тільки за рахунок податків та митних зборів. Це єдине фактично джерело фінансування солдатів в окопі, закупівлі зброї, закупівлі форми, оснащення, тощо. Якщо у нас буде менше податків і зборів для нашого війська, це означає, що армія недоотримає гроші. Саме тому важливо підтримувати бізнес», — заявив Ярослав Железняк.
«Якщо у бізнесу буде погіршуватися ситуація, то це буде означати не тільки економічне погіршення, а й безпекове», — сказав він.
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«Потрібно знаходити нові джерела надходжень в державний бюджет. Окрім того, щоб підвищувати податки і робити бізнесу новий головний біль, потрібно покращити адміністрування вже наявних податків», — заявила заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.
Ярослав Железняк стверджує, що ми дуже мало зробили для бізнесу. За його словами, в цьому році перше, що ми обов’язково маємо зробити, — це перезавантаження Митниці, БЕБ, Податкової.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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