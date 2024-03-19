Податківці нагадали, хто ризикує потрапити до плану перевірок на 2024 рік — Finance.ua

Податківці нагадали, хто ризикує потрапити до плану перевірок на 2024 рік
Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадує, що в Україні відновили право на проведення перевірок ДПС.
До кого завітають податківці?
Критерії для включення до плану перевірок вказані в пункті 69.35 2 статті 69 Податкового кодексу України, в тому числі:
- платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
- платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
- платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги.
Серед критеріїв для включення до плану перевірок з’явились нові, а саме можливе включення платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
- рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;
- рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
- дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази.
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