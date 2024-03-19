Податківці нагадали, хто ризикує потрапити до плану перевірок на 2024 рік — Finance.ua

Податківці нагадали, хто ризикує потрапити до плану перевірок на 2024 рік Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Податківці нагадали, хто ризикує потрапити до плану перевірок на 2024 рік

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадує , що в Україні відновили право на проведення перевірок ДПС.

До кого завітають податківці?

Критерії для включення до плану перевірок вказані в пункті 69.35 2 статті 69 Податкового кодексу України, в тому числі:

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);



платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги.

Читайте також Кого податкова перевірятиме в першу чергу: групи ризику серед торгівців

Серед критеріїв для включення до плану перевірок з’явились нові, а саме можливе включення платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;

рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;



дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.