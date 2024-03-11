Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про причини зростання кількості ФОПів — Finance.ua

Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про причини зростання кількості ФОПів Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про причини зростання кількості ФОПів

Збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Укрінформу»

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«Мені, як провладному політикові, легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів», — сказав депутат.

Гетманцев розповів, що провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися: половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина — що це побудова схем з ухилення від оподаткування.

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«Я, на жаль, змушений погодитися із останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постановку на облік у ТЦК під час найму», — зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот», у 2023 році в Україні відкрилося понад 300 тисяч нових ФОПів, що на 7% перевищило показники довоєнного 2021 року.

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УНІАН За матеріалами:

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