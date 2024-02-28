Наскільки легко сьогодні стати ФОПом — Finance.ua

Наскільки легко сьогодні стати ФОПом Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Наскільки легко сьогодні стати ФОПом

Зареєструватися підприємцем в Україні легко, а ось знятися з обліку складніше і дорожче.

Про це заявила голова Всеукраїнського об'єднання підприємців «Фортеця», народна депутатка 7 та 8 скликань Верховної Ради Оксана Продан в ефірі Українського радіо.

«Зареєструватися підприємцем зараз дуже просто, від слова „взагалі“. І через „Дію“ , і через Електронний кабінет платника податків, який може бути відкритий на сайті податкової будь-ким. Не треба бути підприємцем. Ти можеш відкрити свій кабінет платника податків і вже через нього ставати підприємцем», — заявила Продан.

Є два моменти, на які б вона радила звернути увагу:

Якщо ви хочете бути на спрощеній системі, то про це обов’язково потрібно зазначити зразу. Якщо цього зразу при реєстрації не вказати, то автоматично будете на загальній системі. Тому дуже важливо при реєстрації зазначити про спрощену систему і обрати групу. З моменту реєстрації ви зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Незалежно від того, чи ти вже працюєш, чи не працюєш, доходи отримуєш, не отримуєш — ЄСВ підприємець повинен платити з моменту реєстрації.

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«Стосовно взагалі підприємницької діяльності, то сьогодні реєструватися дуже легко, але потім зніматися з реєстрації і відповідати за всі ті речі, які робиш, набагато складніше і дорожче. Це теж треба пам’ятати. Тому спочатку потрібно прораховувати всі свої майбутні кроки, а потім все-таки йти реєструватися, не навпаки», — додала вона.

Відкриття ФОПу й мобілізація

«Коли ми говоримо про законодавство щодо мобілізації, то роботодавці, по-перше, повинні в себе на роботі всіх військовозобов'язаних обліковувати, перевіряти наявність у них документів і надавати відповідні дані у військкомати. Тому, звичайно, люди, які не хочуть підпасти під мобілізацію, шукають якісь рішення. Але, насправді, я не думаю, що це масово. Тому що реєстрація в податковій передбачає і надання адреси, і місце здійснення підприємницької діяльності. Це все одно легальна справа. Тому я думаю, що ті люди, які тікають від мобілізації, звільняються і працюють „в темну“, отримують зарплату в конвертах і все», — прокоментувала Продан.

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Нагадаємо, за даними YouControl, за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни.

При цьому, найбільше нових ФОПів створили у б’ют- індустрії: сфера перукарень та салонів краси приросла в чотири рази. А серед компаній значно зросла кількість підприємств, що займаються будівництвом.

Українське радіо За матеріалами:

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