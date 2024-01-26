Скільки ФОПів відкрили українці у «Дії» минулого року — Finance.ua

Скільки ФОПів відкрили українці у «Дії» минулого року Сьогодні 12:43 — Особисті фінанси

Скільки ФОПів відкрили українці у «Дії» минулого року

У 2023 році українці зареєстрували понад 229 тисяч нових ФОПів через застосунок «Дія».

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Результати 2023 року

«Минулого року запустили першу повністю автоматичну послугу — реєстрацію ФОП на порталі Дія, потім зробили процес внесення змін до інформації про ФОП повністю автоматичним. За минулий рік українці відкрили через Дію понад 229 тисяч нових ФОПів. А це — найшвидша у світі реєстрація бізнесу», — сказано в повідомленні.

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Також Федоров нагадав, що 2020 році в Україні створили Дія.Бізнес, і відтоді проєкт допомагає підприємцям створити власну справу, розвинути її та масштабувати.

«Від старту проєкту вже понад 40 тисяч людей отримали консультацію через Дія Бізнес, а на порталі — 9 мільйонів відвідувачів», — додав він.

Плани Мінцифри на 2024 рік

Незабаром у «Дії» з’явиться нова послуга для бізнесу — е-Підприємець. Зараз вона знаходиться на бета-тестування.

«У планах на 2024 рік — створити стратегію розвитку малого й середнього бізнесу, оновити портал Дія.Бізнес і зосередитися на видачі ще більшої кількості грантів у напрямах ветеранського бізнесу, жіночого підприємництва, ВПО тощо», — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що для реєстрації ФОП через Дію знадобиться кваліфікований електронний підпис. Далі потрібно перейти на портал Дія й авторизуватися (зареєструватися) в кабінеті громадянина. Потім — заповнити онлайн-форму, яка складається з семи кроків:

Крок 1. Потрібно вказати адресу своєї реєстрації, якщо вона не підтягнулася автоматично.

Крок 2. Зазначити один або декілька КВЕДів. КВЕД або ж класифікатор видів економічної діяльності.

Крок 3. Необхідно вказати, чи працювали ви на Єдиному податку протягом поточного року. Якщо так, то знову обрати Єдиний податок для подальшої роботи ви не зможете.

Крок 4. Обирати тип оподаткування.

Крок 5. Треба вказати місце провадження господарської діяльності.

Крок 6. Вказати контактні дані: номер або номери телефону, електронна адреса, адреса сайту (необов'язково).

Крок 7. Перевірити заяву та підписати її КЕП.

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