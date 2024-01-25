Переоформлення авто у «Дії»: скільки разів вже скористалися послугою — Finance.ua

Переоформлення авто у «Дії»: скільки разів вже скористалися послугою Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

Переоформлення авто у «Дії»: скільки разів вже скористалися послугою

У застосунку «Дія», за останніми даними, вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

«Є одна цікава функція, про яку зараз всі говорять, і вона досить актуальна — це перереєстрація транспортного засобу, фактично — реалізація транспортного засобу. Ви знаєте, що ця функція була запроваджена із 20 грудня. І саме сьогодні було здійснено 10-тисячну перереєстрацію транспортного засобу у «Дії», — розповів він.

За словами Тимченка, у МВС впевнені, що кількість переоформлень в електронному вигляді надалі буде тільки збільшуватися.

«Ми говоримо про те, що 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано від 20 грудня… Кожна дія вимагає присутності двох громадян, тож фактично 20 тисяч громадян отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів», — наголосив заступник міністра.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займає процес перереєстрації автомобіля, якщо на ньому немає обтяжень, Тимченко уточнив, що цей процес може тривати до 15 хвилин.

Довідка Finance.ua:

Послуга перереєстрації авто в Дії доступна лише для фізичних осіб. Не можна перереєструвати машину, за продаж якої треба сплачувати податок.

Також переоформити через Дію можна лише три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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Економічна Правда За матеріалами:

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