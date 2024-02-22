Які штрафні санкції для ФОПів у 2024 році (розміри штрафів, відео) — Finance.ua

Які штрафні санкції для ФОПів у 2024 році (розміри штрафів, відео) Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Які штрафні санкції для ФОПів у 2024 році (розміри штрафів, відео)

За другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч.

Кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік війни.

Які штрафні санкції можуть бути застосовані до ФОП в 2024 році, розказав у відео податковий консультант Михайло Смокович.

Всі випадки передбачені Податковим кодексом України і включають несвоєчасну сплату коштів, доходи за незареєстрованими КВЕД, перевищення річного ліміту, неправильну діяльність на визначеній групі єдиного податку, відсутність звітності та інші порушення.

Порушення, що можуть призвести до фінансових втрат:

Невчасно подана звітність — штраф 340 грн. Несвоєчасна сплата єдиного податку — 50% для ФОПів 1 та 2 групи, 5% або 10% для підприємців 3 групи. Незастосування реєстратора розрахункових операцій — 100% вартості проданих товарів за перше порушення, 150% - за кожне наступне порушення. Відсутність обліку товарних залишків — штраф 100%. Неналежне ведення первинної документації - штраф 1020 грн. Співпраця з неоформленим працівником — 10 мінімальних заробітних плат (71 000 грн станом на лютий 2024 року). Ведення неоформленої підприємницької діяльності - від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією майна.

Нагадаємо, абсолютне лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.

Найбільше нових ФОПів українці та українки зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси — 19,4 тисяч. Далі за кількістю новостворених ФОПів йдуть сфери:

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах — 18,1 тисячі

Роздрібна торгівля через мережу Інтернет — 17,9 тисячі

Комп’ютерне програмування — 17,5 тисячі.

Принагідно нагадаємо, як відкрити ФОП у 2024 році:

Існує два способи реєстрації ФОП — онлайн й офлайн. Загалом, щоб стати ФОПом, необхідно:

Обрати КВЕД — класифікатор видів економічної діяльності. Повний перелік можна подивитися на сайті Держстату. Подати до Єдиного державного реєстру дві заяви — на реєстрацію ФОП та на вибір бажаної системи оподаткування. Отримати виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП. Упродовж 10 днів з моменту отримання виписки подати до податкової служби заяву на витяг з реєстру платників єдиного податку — ЄП. Отримати витяг про систему оподаткування. Відкрити рахунок ФОП у банку.

Для реєстрації ФОП через Дію знадобиться кваліфікований електронний підпис. Щоб його отримати, потрібно звернутися до постачальників довірчих електронних послуг, актуальний список яких можна знайти на сайті Центрального засвідчувального органу.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає скасування з 1 липня можливості перебування на спрощеній системі для великого бізнесу та поновлення документальних перевірок бізнесу податковою.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.

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