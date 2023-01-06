Мінфін пропонує з 1 липня заборонити перебувати великому бізнесу на спрощеній системі оподаткування — законопроєкт — Finance.ua
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Мінфін пропонує з 1 липня заборонити перебувати великому бізнесу на спрощеній системі оподаткування — законопроєкт

Особисті фінанси
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Мінфін пропонує з 1 липня заборонити перебувати великому бізнесу на спрощеній системі оподаткування — законопроєкт
Мінфін пропонує з 1 липня заборонити перебувати великому бізнесу на спрощеній системі оподаткування — законопроєкт
Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає скасування з 1 липня можливості перебування на спрощеній системі для великого бізнесу та поновлення документальних перевірок бізнесу податковою.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.
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Йдеться зокрема про: можливість для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу, тобто з 1 липня великий бізнес, в разі ухвалення ініціативи, прощається зі спрощеною системою оподаткування; можливість для ФОПів 1-ї та 2-ї групи не сплачувати єдиний податок, отже з 1 липня вони будуть зобов’язані знову його платити.
Крім цього передбачається повернення документальних перевірок бізнесу податковою, а також штрафів за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Також законопроектом передбачено:
  • установити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Водночас сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягає оскарженню;
  • поновлення заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів;
  • запровадження з 1 січня 2024 року обов’язкової перевірки програмних реєстраторів розрахункових операцій на їх відповідність фіскальним вимогам.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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