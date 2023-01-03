Єдиний податок та соцвнесок у 2023 році: скільки платитимуть ФОПи — Finance.ua

Єдиний податок та соцвнесок у 2023 році: скільки платитимуть ФОПи Сьогодні 08:23 — Казна та Політика

Держбюджет на 2023 рік передбачає фіксовані мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Саме за цими показниками розраховуються ліміти річного доходу, ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОПів.

Скільки доведеться платити «спрощенцям» 2023 року, у своєму блозі розповіла Оксана Седляр, головний бухгалтер компанії «Таксер».

Що треба знати ФОП на єдиному податку:

Мінимальна з/п на 01.01.23 становитиме 6700 грн та не змінюватиметься протягом року. Прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня становитиме 2684 грн. Ставки та розмір єдиного податку: Перша група — 268,4 грн (10% від прожиткового мінімума). Друга група — 1340 грн (20% від мінімальної з/п). Третя група — 5%, 2% від доходу або 3% із ПДВ.

Також, треба пам’ятати, що рішенням місцевої влади можуть бути встановлені менші ставки єдиного податку.

Ліміти доходів ФОП на єдиному податку на 2023 рік:

Перша група — 167 мін. з/п або 1 118 900 грн

Друга група — 834 мін. з/п або 5 587 800 грн

Третя група — 1167 мін. з/п або 7 818 900 грн

ЄСВ у 2023 році становитиме 1474 грн (22% від мін. з/п) та протягом всього року не змінюватиметься.

Законодавчі зміни на підтримку ФОП

Малий та середній бізнес, як і великий, не повинен зупинятися, повинен підтримувати на плаву економіку, а тому, ще на початку введення військового стану Державою було запроваджено низку законів та норм на підтримку ФОП:

З 01 квітня 2022 року та до момента скасування воєнного стану ФОП на 3 групі єдиного податку має право перейти на сплату податку за ставкою 2%, для чого до податкової подається відповідна Заява. З 01 квітня 2022 року та до завершення воєнного стану ФОП 1 та 2 груп мають право добровільно сплачувати єдиний податок. 3 1 березня 2022 року та 12 місяців після завершення воєнного стану ФОП добровільно сплачують ЄСВ. Тут треба зауважити, що за місяці, коли сплата ЄСВ відсутня, страховий стаж такій особі не нараховується.

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