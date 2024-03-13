Налоговая нагрузка в Украине: сколько процентов отчисляется с зарплаты работника — Finance.ua

Налоговая нагрузка в Украине: сколько процентов отчисляется с зарплаты работника Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Налоговая нагрузка в Украине: сколько процентов отчисляется с зарплаты работника

В Украине доход каждого наемного работника, получающего официальную зарплату, облагается налогом.

Об этом пишет Фокус.

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В Украине для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей:

1) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

2) военный сбор — 1,5%;

3) единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.

«В настоящее время доход в виде заработной платы облагается налогом: 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военным сбором (ВЗ). Последние отчисляются с зарплаты работника работодателем как налоговым агентом (несет ответственность относительно своевременного начисления и уплаты налогов). Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос (ЕСВ) 22% и самостоятельно (из собственных средств) платит его в бюджет», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что размер ЕСВ не растет пропорционально полученной зарплате наемным работником. На январь 2024 года максимальный ЕСВ составляет 23 430 грн.

Во сколько обходится работник работодателю

«При общей системе налогообложения налоговая нагрузка на более бедных работников больше, чем на более богатых. Поскольку применяется максимальная сумма ЕСВ, отсутствие части необлагаемого дохода и базовая ставка налогообложения (flat tax rate). На сегодняшний день работодатель платит налоги за работника, общая налоговая нагрузка составляет 34% суммы, в которую обходится работник работодателю. Также в Украине существует так называемая налоговая социальная льгота (НСЛ), то есть освобождение от налога на доход, которой могут воспользоваться работники с доходом до 4240 грн в месяц, но если зарплата 7000 грн, то воспользоваться льготой уже не получится», — рассказала юрист Stron Legal Карина Клименко.

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Платежи с зарплаты наемного работника в размере 30 тысяч гривен

При сумме начисленной зарплаты 30 000 грн ЕСВ (единый уплачиваемый работодателем социальный взнос) составит 22%, или 6600 грн. На руки работник получит сумму за минусом налога с доходов граждан 18% и военного сбора 1,5%, то есть 24 150 грн.

Изменится ли размер налогообложения в Украине

Пока размер налогообложения зарплат в Украине не меняется, но в Национальной стратегии доходов до 2030 года, утвержденной правительством, речь идет о намерении ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц.

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Базой прогрессивной системы налогообложения является предельная налоговая ставка. Она применяется к доходу, превышающему доход, полученный лицом за предыдущий налоговый период. Страны Европейского Союза активно используют прогрессивную ставку налогообложения доходов физических лиц в виде заработной платы. Но, учитывая их опыт, следует с осторожностью возлагать такую ​​нагрузку на лиц с большим доходом.

Высокие предельные налоговые ставки могут привести к уклонению от уплаты налогов или сократить рабочие часы. А в будущем также повлиять на интерес к получению определенного образования и ведению предпринимательства в целом.

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Фокус По материалам:

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