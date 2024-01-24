В Украине работают над реформой налоговой системы: что изменится для бизнеса — Finance.ua

В Украине работают над реформой налоговой системы: что изменится для бизнеса Сегодня 17:01 — Казна и Политика

В Украине работают над реформой налоговой системы: что изменится для бизнеса

В Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что систему единого налога нужно обновить, поскольку она не поддерживает бизнес, а наоборот — позволяет предпринимателям уклоняться от налогообложения. Действующие лимиты, утвержденные на сегодняшний день в законодательстве для физлиц-предпринимателей, есть смысл увеличивать, однако в совокупности с системой единого налога.

Какие произойдут изменения и когда их начнут внедрять, Гетманцев не сообщил. Ожидается, что за основу будет взята польская система, а все будут переведены на обычную систему налогообложения в течение трех лет после отмены военного положения в Украине.

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Глава налогового комитета отметил, что все эти условия прописаны в Нацстратегии доходов, которую Кабмин утвердил в конце 2023 года.

«Там лимит больше — 2 млн евро (около 81,5 млн грн). Но и разные ставки налогообложения: предусматривается одна группа для плательщиков единого налога, а не три. А также разные ставки налогообложения — в зависимости от осуществляемой деятельности», — рассказал нардеп.

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При этом Министерство финансов предлагает отменить регистрацию ФЛП. Пока финального решения нет, его наработают в рамках дискуссий, однако от общего подхода не откажутся.

Ранее Гетманцев уже сообщал , что Национальная стратегия доходов к 2030 году, подготовленная Минфином, является планом реформирования фискальной системы до истечения указанного десятилетия. Часть изменений касается налоговой политики, а часть административных органов.

Справка Finance.ua:

поскольку в Украине с 1 января минимальная зарплата увеличилась до 7100 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 3028 гривен, то и лимиты доходов физических лиц-предпринимателей тоже изменились;

так, максимально допустимый доход для предпринимателей рассчитывается на основе минимальной заработной платы. Поэтому в 2024 году сумма дохода для предпринимателей не должна превышать следующие значения в месяц: 1 185 700 грн — для первой группы; 5 921 400 грн — для второй группы; 8 285 700 грн — для третьей группы.

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Фокус По материалам:

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