Налоги в Украине: когда ожидать изменений и что готовят для ФЛП и самозанятых — Finance.ua
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Налоги в Украине: когда ожидать изменений и что готовят для ФЛП и самозанятых

Казна и Политика
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Налоги в Украине: когда ожидать изменений и что готовят для ФЛП и самозанятых
Налоги в Украине: когда ожидать изменений и что готовят для ФЛП и самозанятых
Национальная стратегия доходов, одобренная правительством, предусматривает реформирование налоговой системы, в частности для ФЛП, и прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц. Но это произойдет только после окончания войны.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«До конца войны мы не будем менять систему налогообложения», — сказал он.
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По его словам, стратегия направлена ​​на две цели. Первая — это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: Налоговой и Таможни, внедрение риск-ориентированного подхода и диджитализация, улучшение администрирования.
«Изменение налоговой политики — вторая цель. Некоторые налоги будут меняться существенно, но после войны. В частности, речь идет о системе единого налога. Она будет изменена по образцу какой-то европейской страны», — сообщил Гетманцев.
Он заявил, что поэтапно до 2030 года планируется прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, введение мгновенной амортизации, стимулирование перерабатывающей промышленности, имплементация налоговых и таможенных евродиректив.
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Что касается самозанятых лиц, то Гетманцев отметил, что они и сейчас фактически должны платить налог в 19,5%, который обычно не платят.
Одно из предложений — введение РРО для самозанятых. «Вы не будете декларировать это, а просто проведете платеж через свой телефон, как через РРО, и у вас автоматически пойдет оплата налога. То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса. Это удобно, просто, и вы получаете «белые» деньги. Мне кажется, многие уже поняли, насколько «белые» деньги дороже «черных», — сообщил он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом;
  • стратегия предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФЛП и внедрение дифференцированной системы.
  • кроме того, стратегия предусматривает возвращение к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.
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По материалам:
РБК-Україна
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