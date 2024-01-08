Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги

По итогам одиннадцати месяцев 2023 года налоги занимают не более половины в структуре доходов сводного бюджета — 53,2% всех доходов.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как пишет Гетманцев, собственные поступления бюджетных учреждений (в т.ч. спец-счета на оборону, гуманитарную помощь, восстановление) составили 25,8%, гранты — 14,5%, доходы от собственности и предпринимательской деятельности (отчисления госпредприятий, прибыль НБУ) — 4,4%, другие доходы — 2,1%.

«Против 2022 доходы существенно выросли. По сравнению с аналогичным периодом 2022 доходы сводного бюджета выросли на 68% (+954 млрд грн), в т. ч. налоговые поступления на 38,5% (+279 млрд грн)», — отметил он.

Однако расходы выросли еще больше, в том числе на оборону. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы сводного бюджета выросли на 47,8% (+1568 млрд грн), в т. ч. расходы на оборону на 85,9% (+970 млрд грн).

Структура расходов сводного бюджета выглядит так:

оборона — 47,2%;

безопасность, правопорядок, судебная власть — 13%;

социальная защита — 12,1%;

образование — 7%;

обслуживание госдолга — 6,1%;

здравоохранение — 5%;

экономическая деятельность — 5%;

прочие расходы — 4,6%

Графики: Telegram Даниила Гетманцева

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Дзеркало Тижня По материалам:

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