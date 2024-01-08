Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги — Finance.ua
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Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги

Казна и Политика
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Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги
Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги
По итогам одиннадцати месяцев 2023 года налоги занимают не более половины в структуре доходов сводного бюджета — 53,2% всех доходов.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как пишет Гетманцев, собственные поступления бюджетных учреждений (в т.ч. спец-счета на оборону, гуманитарную помощь, восстановление) составили 25,8%, гранты — 14,5%, доходы от собственности и предпринимательской деятельности (отчисления госпредприятий, прибыль НБУ) — 4,4%, другие доходы — 2,1%.

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«Против 2022 доходы существенно выросли. По сравнению с аналогичным периодом 2022 доходы сводного бюджета выросли на 68% (+954 млрд грн), в т. ч. налоговые поступления на 38,5% (+279 млрд грн)», — отметил он.
Однако расходы выросли еще больше, в том числе на оборону. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы сводного бюджета выросли на 47,8% (+1568 млрд грн), в т. ч. расходы на оборону на 85,9% (+970 млрд грн).
Структура расходов сводного бюджета выглядит так:
  • оборона — 47,2%;
  • безопасность, правопорядок, судебная власть — 13%;
  • социальная защита — 12,1%;
  • образование — 7%;
  • обслуживание госдолга — 6,1%;
  • здравоохранение — 5%;
  • экономическая деятельность — 5%;
  • прочие расходы — 4,6%
Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги
Выполнение госбюджета Украины: более половины доходов — это налоги
Графики: Telegram Даниила Гетманцева

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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