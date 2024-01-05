Как может измениться налогообложение ФЛП: в Минфине рассказали детали — Finance.ua

Как может измениться налогообложение ФЛП: в Минфине рассказали детали Сегодня 10:35 — Личные финансы

Как может измениться налогообложение ФЛП: в Минфине рассказали детали

Разработанная Министерством финансов Национальная стратегия доходов до 2030 г. предусматривает, в частности, введение прогрессивной шкалы налогов, однако это произойдет не одномоментно и только после широких дискуссий.

Об этом рассказали представители Минфина во время мероприятия Центра экономической стратегии «Национальная стратегия доходов: будущее упрощенки, реформа налоговой, наполнение бюджета».

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что и со стороны международных партнеров, и со стороны общества сейчас все больше стоит вопрос о справедливости налогообложения доходов. По его словам, справедливость подразумевает определенную градацию по доходам.

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«Я не готов сейчас сказать, какая это будет шкала, я думаю, этому вопросу даже в теории еще предстоит пройти достаточно много этапов обсуждения. Но то, что вопрос общественной справедливости стоит достаточно остро, это факт, и я думаю, что в той или иной степени прогрессивная система налогообложения будет введена в Украине», — сказал министр.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей отметила, что в основе новой шкалы налогообложения лежит европейский принцип «Богатые платят больше».

«Да, мы сейчас не готовы к переходу на такую ​​дифференцированную шкалу до тех пор, пока не сможем эффективно администрировать доходы, чтобы у нас одновременно при введении такой шкалы все не стали бедными. Какая она будет — это также будет предметом дискуссий, сегодня об этом говорить рано. Но такое направление мы декларируем», — отметила она.

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По словам Воробей, в Минфине взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. Именно в Польше существует дифференцированная система, и там достаточно много ставок — от 2 до 20%, при этом ставки время от времени меняются, в зависимости от процессов в экономике.

«Самые высокие ставки — на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть, это предоставление услуг, те виды деятельности — так чтобы толерантнее сказать, — используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФЛП. И для того чтобы выровнять конкурентную среду, чтобы одинаково выгодно было работать с наемными работниками и в собственном бизнесе, именно такие дифференцированные ставки вводятся», — сказала замминистра.

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Воробей отметила, что вопрос о количестве таких ставок является предметом дискуссии, и их перечень будет обсуждаться с бизнесом.

«Я уверена, что это будет публичный процесс, и в основу его будут ложиться предложения, которые у нас уже есть сегодня, по введению дифференцированных ставок на упрощенной системе и плюс европейский опыт, в частности, польский», — резюмировала Воробей.

УНІАН По материалам:

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