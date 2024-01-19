Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18% — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18%

Финтех и Карты
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Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18%
Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18%
У Украины нет планов вводить налог на переводы. Заявление о таком налоге — ошибка «эксперта», который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читала ее.
Об этом в интервью «Новости» рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, опубликованный в декабре 2023 года», — пояснил он.
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По словам нардепа, налог с перевода вводить не планируется. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, «это какой-то абсолютный бред, который убьет просто экономику».
На самом деле, в стратегии говорится, что налоговая получит доступ к банковской информации украинцев.
«Контролирующим органам будет предоставлена ​​возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков», — говорится в сообщении.
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Ранее в Министерстве финансов также отметили, что в тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карту физлица».
«Фраза о требованиях „налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности“, отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV редакции Налогового кодекса Украины)», — пояснили в ведомстве.

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По материалам:
Обозреватель
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