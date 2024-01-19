Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18% — Finance.ua

Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18% Сегодня 13:03 — Финтех и Карты

Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18%

У Украины нет планов вводить налог на переводы. Заявление о таком налоге — ошибка «эксперта», который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читала ее.

Об этом в интервью «Новости» рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, опубликованный в декабре 2023 года», — пояснил он.

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По словам нардепа, налог с перевода вводить не планируется. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, «это какой-то абсолютный бред, который убьет просто экономику».

На самом деле, в стратегии говорится, что налоговая получит доступ к банковской информации украинцев.

«Контролирующим органам будет предоставлена ​​возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков», — говорится в сообщении.

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Ранее в Министерстве финансов также отметили , что в тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карту физлица».

«Фраза о требованиях „налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности“, отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV редакции Налогового кодекса Украины)», — пояснили в ведомстве.

Обозреватель По материалам:

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