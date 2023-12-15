Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января — Finance.ua
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Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января

Финтех и Карты
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Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января
Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января
С 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью от 5 до 25 тысяч человек торговцы обязаны будут установить платежные терминалы.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
А каким способом оплаты пользуетесь чаще всего вы? Проходите анонимный опрос по ссылке:

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Отмечается, что торговцы обязаны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

Этапы внедрения POS-терминалов:

  • с 1 января 2023 года обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек;
  • с 1 января 2024 года POS-терминалы должны быть в населенных пунктах с численностью 5−25 тыс. человек;
  • с 1 января 2025 года POS-терминалы необходимы в населенных пунктах, где проживают менее 5 тыс. человек;
  • с 1 января 2026 года терминалы должны быть у торговцев ФЛП плательщиков единого налога первой группы, продавцов, которые ведут торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.
Инфографика: ДПС
Инфографика: ДПС
Напомним, по данным НБУ, средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривен, а по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривен.
Сумма операций (безналичных и наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные — на 890,8 млрд гривен.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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