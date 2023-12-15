Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января — Finance.ua

Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января Сегодня 21:02 — Финтех и Карты

Оплата картой. Налоговая напомнила об изменениях с 1 января

С 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью от 5 до 25 тысяч человек торговцы обязаны будут установить платежные терминалы.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

А каким способом оплаты пользуетесь чаще всего вы? Проходите анонимный опрос по ссылке:

Отмечается, что торговцы обязаны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

Этапы внедрения POS-терминалов:

с 1 января 2023 года обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек;

обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек; с 1 января 2024 года POS-терминалы должны быть в населенных пунктах с численностью 5−25 тыс. человек;

POS-терминалы должны быть в населенных пунктах с численностью 5−25 тыс. человек; с 1 января 2025 года POS-терминалы необходимы в населенных пунктах, где проживают менее 5 тыс. человек;

POS-терминалы необходимы в населенных пунктах, где проживают менее 5 тыс. человек; с 1 января 2026 года терминалы должны быть у торговцев ФЛП плательщиков единого налога первой группы, продавцов, которые ведут торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Инфографика: ДПС

Напомним, по данным НБУ, средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривен, а по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривен.

Сумма операций (безналичных и наличных) с использованием платежных карт , эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные — на 890,8 млрд гривен.

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