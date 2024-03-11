ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников

Личные финансы
55
ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников
ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников
Основное отличие между наемным работником и ФЛП заключается в способе оформления их правоотношений с работодателем/заказчиком.
Об этом говорят эксперты budni.robota.ua.
С наемным работником заключается трудовой договор, по условиям которого работник обязуется выполнять определенную работу, а работодатель — регулярно выплачивать согласованный размер заработной платы. В то же время на работника по трудовому договору распространяются гарантии, установленные трудовым законодательством (по охране и условиям труда, отпускам и т. п.).
Читайте также
С ФЛП заключается гражданско-правовой договор, например, договор о предоставлении услуг, предусматривающий обеспечение достижения определенного, заранее оговоренного сторонами, результата и соответственно оплату за предоставленную услугу. Такой контракт регулируется нормами гражданского законодательства.

Достоинства и недостатки

При заключении трудового договора преимуществами для работника являются:
  • получение регулярно заработной платы в установленном размере;
  • получение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
В то же время недостатками являются:
  • фиксированный размер заработной платы;
  • подчинение правилам внутреннего трудового распорядка
Преимуществами для ФЛП являются:
  • получение вознаграждения, пропорционально затраченным усилиям, знаниям, навыкам;
  • возможность самостоятельно регулировать объем работы и определять рабочий график.
Недостатками для ФЛП являются:
  • необходимость самостоятельного поиска заказов;
  • самостоятельное декларирование и уплата налогов;
  • отсутствие гарантий относительно минимальной заработной платы, требований по соблюдению графика работы, правил предоставления отпусков и больничных.
Преимуществами для работодателя, заключающего трудовой договор с работником, являются:
  • оперирование необходимым количеством работников и возможность распределения и планирования работы.
Однако нужно:
  • соответствовать требованиям трудового законодательства (об обеспечении соблюдения всех гарантий, в частности, относительно графика работы, оплаты командировок, предоставления отпусков);
  • соблюдать процедуру прекращения трудовых правоотношений, а также налогового законодательства (об уплате всех необходимых налогов, сборов, платежей и т. п.).
Преимущества в случае найма ФЛП:
  • уменьшение налоговой нагрузки.
Недостатки:
  • необходимость постоянного поиска профессиональных исполнителей тех или иных задач;
  • риск наложения штрафа на работодателя в случае скрытых трудовых отношений.

Налогообложение

Из заработной платы каждого наемного работника работодателем удерживаются и уплачиваются следующие платежи:
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;
  • военный сбор — 1,5%;
  • единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.
ФЛП (в частности, ІІІ группы) самостоятельно подает отчетность и уплачивает единый налог (ЕН) в размере 5% от своего вознаграждения, а также 22% ЕСВ, который с 1 января 2024 года составляет 1 562 грн в месяц, а с 1 апреля 2024 года. — 1 760 грн в месяц.

Работодатель не нанимает работников, а регистрирует их ФЛП. Законно ли это?

Действующим законодательством не ограничено право работодателя заключать договоры с ФЛП для выполнения работ или получения определенных услуг, однако запрещается оформлять фактические трудовые отношения договором с ФЛП.
При наличии и/или получении в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, налоговые органы могут проводить фактические проверки.
Читайте также
По результатам такой проверки налоговые органы могут установить наличие фактических трудовых отношений между работодателем и ФЛП, считая стороны работником и работодателем, а также факт занижения сумм налога на доходы физических лиц, военного сбора и т. п., вследствие осуществления оплаты работ (услуг) по хозяйственным договорам, которые по своей сути являются трудовыми обязанностями работников.
В таком случае на основании соответствующего акта, составленного по результатам проверки, могут быть вынесены соответствующие налоговые уведомления-решения, которыми определяются доначисления по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и т. п.
Инспекторы труда также имеют право проводить проверки правомерности оформления работников.
Читайте также
По результатам таких проверок к юридическим лицам и ФЛП, которые используют наемный труд без оформления трудовых отношений, могут применять:
  • ответственность в виде штрафа в размере 71 000 грн с 1 января 2024 года и 80 000 грн с 1 апреля 2024 года;
  • административную ответственность в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц предприятий и ФЛП, использующих наемный труд, в размере от 8500 грн до 17 000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.