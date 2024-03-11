ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников — Finance.ua

ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников
Основное отличие между наемным работником и ФЛП заключается в способе оформления их правоотношений с работодателем/заказчиком.
Об этом говорят эксперты budni.robota.ua.
С наемным работником заключается трудовой договор, по условиям которого работник обязуется выполнять определенную работу, а работодатель — регулярно выплачивать согласованный размер заработной платы. В то же время на работника по трудовому договору распространяются гарантии, установленные трудовым законодательством (по охране и условиям труда, отпускам
и т. п.).
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С ФЛП заключается гражданско-правовой договор, например, договор о предоставлении услуг, предусматривающий обеспечение достижения определенного, заранее оговоренного сторонами, результата и соответственно оплату за предоставленную услугу. Такой контракт регулируется нормами гражданского законодательства.
Достоинства и недостатки
При заключении трудового договора преимуществами для работника являются:
- получение регулярно заработной платы в установленном размере;
- получение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
В то же время недостатками являются:
- фиксированный размер заработной платы;
- подчинение правилам внутреннего трудового распорядка
Преимуществами для ФЛП являются:
- получение вознаграждения, пропорционально затраченным усилиям, знаниям, навыкам;
- возможность самостоятельно регулировать объем работы и определять рабочий график.
Недостатками для ФЛП являются:
- необходимость самостоятельного поиска заказов;
- самостоятельное декларирование и уплата налогов;
- отсутствие гарантий относительно минимальной заработной платы, требований по соблюдению графика работы, правил предоставления отпусков и больничных.
Преимуществами для работодателя, заключающего трудовой договор с работником, являются:
- оперирование необходимым количеством работников и возможность распределения и планирования работы.
Однако нужно:
- соответствовать требованиям трудового законодательства (об обеспечении соблюдения всех гарантий, в частности, относительно графика работы, оплаты командировок, предоставления отпусков);
- соблюдать процедуру прекращения трудовых правоотношений, а также налогового законодательства (об уплате всех необходимых налогов, сборов, платежей
и т. п.).
Преимущества в случае найма ФЛП:
- уменьшение налоговой нагрузки.
Недостатки:
- необходимость постоянного поиска профессиональных исполнителей тех или иных задач;
- риск наложения штрафа на работодателя в случае скрытых трудовых отношений.
Налогообложение
Из заработной платы каждого наемного работника работодателем удерживаются и уплачиваются следующие платежи:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;
- военный сбор — 1,5%;
- единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.
ФЛП (в частности, ІІІ группы) самостоятельно подает отчетность и уплачивает единый налог (ЕН) в размере 5% от своего вознаграждения, а также 22% ЕСВ, который с 1 января 2024 года составляет 1 562 грн в месяц, а с 1 апреля 2024 года. — 1 760 грн в месяц.
Работодатель не нанимает работников, а регистрирует их ФЛП. Законно ли это?
Действующим законодательством не ограничено право работодателя заключать договоры с ФЛП для выполнения работ или получения определенных услуг, однако запрещается оформлять фактические трудовые отношения договором с ФЛП.
При наличии и/или получении в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, налоговые органы могут проводить фактические проверки.
По результатам такой проверки налоговые органы могут установить наличие фактических трудовых отношений между работодателем и ФЛП, считая стороны работником и работодателем, а также факт занижения сумм налога на доходы физических лиц, военного сбора
и т. п., вследствие осуществления оплаты работ (услуг) по хозяйственным договорам, которые по своей сути являются трудовыми обязанностями работников.
В таком случае на основании соответствующего акта, составленного по результатам проверки, могут быть вынесены соответствующие налоговые уведомления-решения, которыми определяются доначисления по налогу на доходы физических лиц, военного сбора
и т. п.
Инспекторы труда также имеют право проводить проверки правомерности оформления работников.
По результатам таких проверок к юридическим лицам и ФЛП, которые используют наемный труд без оформления трудовых отношений, могут применять:
- ответственность в виде штрафа в размере 71 000 грн с 1 января 2024 года и 80 000 грн с 1 апреля 2024 года;
- административную ответственность в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц предприятий и ФЛП, использующих наемный труд, в размере от 8500 грн до 17 000 грн.
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