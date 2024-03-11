ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников — Finance.ua

ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников Сегодня 21:01 — Личные финансы

ФЛП или наемный работник: особенности трудоустройства для работодателей и сотрудников

Основное отличие между наемным работником и ФЛП заключается в способе оформления их правоотношений с работодателем/заказчиком.

Об этом говорят эксперты budni.robota.ua.

С наемным работником заключается трудовой договор, по условиям которого работник обязуется выполнять определенную работу, а работодатель — регулярно выплачивать согласованный размер заработной платы. В то же время на работника по трудовому договору распространяются гарантии, установленные трудовым законодательством (по охране и условиям труда, отпускам и т. п. ).

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С ФЛП заключается гражданско-правовой договор, например, договор о предоставлении услуг, предусматривающий обеспечение достижения определенного, заранее оговоренного сторонами, результата и соответственно оплату за предоставленную услугу. Такой контракт регулируется нормами гражданского законодательства.

Достоинства и недостатки

При заключении трудового договора преимуществами для работника являются:

получение регулярно заработной платы в установленном размере;

получение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

В то же время недостатками являются:

фиксированный размер заработной платы;

подчинение правилам внутреннего трудового распорядка

Преимуществами для ФЛП являются:

получение вознаграждения, пропорционально затраченным усилиям, знаниям, навыкам;

возможность самостоятельно регулировать объем работы и определять рабочий график.

Недостатками для ФЛП являются:

необходимость самостоятельного поиска заказов;

самостоятельное декларирование и уплата налогов;

отсутствие гарантий относительно минимальной заработной платы, требований по соблюдению графика работы, правил предоставления отпусков и больничных.

Преимуществами для работодателя, заключающего трудовой договор с работником, являются:

оперирование необходимым количеством работников и возможность распределения и планирования работы.

Однако нужно:

соответствовать требованиям трудового законодательства (об обеспечении соблюдения всех гарантий, в частности, относительно графика работы, оплаты командировок, предоставления отпусков);

соблюдать процедуру прекращения трудовых правоотношений, а также налогового законодательства (об уплате всех необходимых налогов, сборов, платежей и т. п. ).

Преимущества в случае найма ФЛП:

уменьшение налоговой нагрузки.

Недостатки:

необходимость постоянного поиска профессиональных исполнителей тех или иных задач;

риск наложения штрафа на работодателя в случае скрытых трудовых отношений.

Налогообложение

Из заработной платы каждого наемного работника работодателем удерживаются и уплачиваются следующие платежи:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор — 1,5%;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.

ФЛП (в частности, ІІІ группы) самостоятельно подает отчетность и уплачивает единый налог (ЕН) в размере 5% от своего вознаграждения, а также 22% ЕСВ, который с 1 января 2024 года составляет 1 562 грн в месяц, а с 1 апреля 2024 года. — 1 760 грн в месяц.

Работодатель не нанимает работников, а регистрирует их ФЛП. Законно ли это?

Действующим законодательством не ограничено право работодателя заключать договоры с ФЛП для выполнения работ или получения определенных услуг, однако запрещается оформлять фактические трудовые отношения договором с ФЛП.

При наличии и/или получении в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, налоговые органы могут проводить фактические проверки.

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По результатам такой проверки налоговые органы могут установить наличие фактических трудовых отношений между работодателем и ФЛП, считая стороны работником и работодателем, а также факт занижения сумм налога на доходы физических лиц, военного сбора и т. п. , вследствие осуществления оплаты работ (услуг) по хозяйственным договорам, которые по своей сути являются трудовыми обязанностями работников.

В таком случае на основании соответствующего акта, составленного по результатам проверки, могут быть вынесены соответствующие налоговые уведомления-решения, которыми определяются доначисления по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и т. п.

Инспекторы труда также имеют право проводить проверки правомерности оформления работников.

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По результатам таких проверок к юридическим лицам и ФЛП, которые используют наемный труд без оформления трудовых отношений, могут применять:

ответственность в виде штрафа в размере 71 000 грн с 1 января 2024 года и 80 000 грн с 1 апреля 2024 года;

административную ответственность в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц предприятий и ФЛП, использующих наемный труд, в размере от 8500 грн до 17 000 грн.

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