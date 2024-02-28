Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда — Finance.ua
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Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда

Личные финансы
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Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда
Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда
В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.
Об этом напомнили чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области.
Они также обратили внимание на статью 39 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», в которой определено, что расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.
Следовательно, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется.

Когда необходимо проводить индексацию

Напомним, как отмечают специалисты, повышение денежных доходов населения в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен. То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023 года, поскольку процедуру возобновили с 1 января 2024 года. Если в январе была повышена зарплата, то базовым месяцем следует считать январь 2024 года.
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Какие доходы не подлежат индексации

Выплаты, которые рассчитываются из средней заработной платы:
  • оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;
  • помощь по временной нетрудоспособности;
  • выплаты, сохраняющиеся за работником за время служебной командировки;
  • выплаты, сохраняющиеся за работником за время ежегодного и дополнительного отпуска и т. д.
Доходы граждан:
  • от сдачи в аренду имущества,
  • от акций и других ценных бумаг,
  • ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства,
  • предпринимательской деятельности, являющейся для граждан источником денежных доходов от собственности.
Государственная социальная помощь:
  • малообеспеченным семьям,
  • на детей, которые находятся под опекой или попечительством,
  • на детей одиноким матерям,
  • по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Разовые выплаты:
  • целевая разовая материальная помощь,
  • единовременная помощь при выходе на пенсию,
  • суммы социальных льгот,
  • компенсации (кроме выплат, определенных http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1078−2003-п п. 2 Порядка проведения индексации денежных доходов населения),
  • вознаграждение по итогам работы за год и т. д.
Выплат в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании:
  • помощь в связи с беременностью и родами,
  • помощь при рождении ребенка,
  • помощь на погребение,
  • единовременная выплата пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности,
  • единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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