Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда Сегодня 21:04 — Личные финансы

Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда

В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.

Об этом напомнили чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

Они также обратили внимание на статью 39 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», в которой определено, что расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

Следовательно, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется.

Когда необходимо проводить индексацию

Напомним, как отмечают специалисты, повышение денежных доходов населения в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен. То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023 года, поскольку процедуру возобновили с 1 января 2024 года. Если в январе была повышена зарплата, то базовым месяцем следует считать январь 2024 года.

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Какие доходы не подлежат индексации

Выплаты, которые рассчитываются из средней заработной платы:

оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;

помощь по временной нетрудоспособности;

выплаты, сохраняющиеся за работником за время служебной командировки;

выплаты, сохраняющиеся за работником за время ежегодного и дополнительного отпуска и т. д.

Доходы граждан:

от сдачи в аренду имущества,

от акций и других ценных бумаг,

ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства,

предпринимательской деятельности, являющейся для граждан источником денежных доходов от собственности.

Государственная социальная помощь:

малообеспеченным семьям,

на детей, которые находятся под опекой или попечительством,

на детей одиноким матерям,

по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Разовые выплаты:

целевая разовая материальная помощь,

единовременная помощь при выходе на пенсию,

суммы социальных льгот,

компенсации (кроме выплат, определенных http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1078−2003-п п. 2 Порядка проведения индексации денежных доходов населения),

вознаграждение по итогам работы за год и т. д.

Выплат в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании:

помощь в связи с беременностью и родами,

помощь при рождении ребенка,

помощь на погребение,

единовременная выплата пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности,

единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

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