Работодатели в 2024 году должны индексировать зарплаты работников — Гоструда
В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.
Об этом напомнили чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области.
Они также обратили внимание на статью 39 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», в которой определено, что расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.
Следовательно, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется.
Когда необходимо проводить индексацию
Напомним, как отмечают специалисты, повышение денежных доходов населения в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликован индекс потребительских цен. То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023 года, поскольку процедуру возобновили с 1 января 2024 года. Если в январе была повышена зарплата, то базовым месяцем следует считать январь 2024 года.
Какие доходы не подлежат индексации
Выплаты, которые рассчитываются из средней заработной платы:
- оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;
- помощь по временной нетрудоспособности;
- выплаты, сохраняющиеся за работником за время служебной командировки;
- выплаты, сохраняющиеся за работником за время ежегодного и дополнительного отпуска
и т. д.
Доходы граждан:
- от сдачи в аренду имущества,
- от акций и других ценных бумаг,
- ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства,
- предпринимательской деятельности, являющейся для граждан источником денежных доходов от собственности.
Государственная социальная помощь:
- малообеспеченным семьям,
- на детей, которые находятся под опекой или попечительством,
- на детей одиноким матерям,
- по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Разовые выплаты:
- целевая разовая материальная помощь,
- единовременная помощь при выходе на пенсию,
- суммы социальных льгот,
- компенсации (кроме выплат, определенных http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1078−2003-п п. 2 Порядка проведения индексации денежных доходов населения),
- вознаграждение по итогам работы за год
и т. д.
Выплат в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании:
- помощь в связи с беременностью и родами,
- помощь при рождении ребенка,
- помощь на погребение,
- единовременная выплата пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности,
- единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
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