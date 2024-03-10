За что и почему повысятся штрафы для работодателей — Finance.ua

За что и почему повысятся штрафы для работодателей
Согласно украинскому законодательству, работодатели должны заключать трудовые договоры с работниками и платить за каждого из них налоги. Если этого не придерживаться, могут начислить штраф за незадекларированный труд, выросший в 2024 году.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
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Как и почему увеличилась сумма штрафа
В Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Это привело к повышению других выплат и показателей, включая штрафы. Чтобы рассчитать точную сумму наказания, берут минимальную зарплату. В этом году ее повышение состоится в два этапа, поэтому размеры штрафов увеличатся.
За каждого работника без трудового договора работодатель должен будет заплатить в 10-кратном размере «минималки». То есть с 1 января это 71 тысяча гривен, а уже в апреле сумма штрафа увеличится до 80 тыс. гривен. Для ФЛП-ов, являющихся плательщиками единого налога I-III групп, применяется предупреждение.
За что именно работодателю могут выписать штрафы:
- за работника без трудового контракта;
- оформление работника на неполное рабочее время или нефиксированный график (указанный в договоре), выполняющего работу в течение всего рабочего дня;
- выплата зарплаты без уплаты налогов и единого социального взноса.
В ПФУ также напомнили, что юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае нарушения законодательства о труде, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ.
Напомним, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил, что украинцы, получающие зарплату «в конвертах», в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в том числе мизерной пенсией.
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