За что и почему повысятся штрафы для работодателей — Finance.ua

За что и почему повысятся штрафы для работодателей Сегодня 12:01 — Личные финансы

За что и почему повысятся штрафы для работодателей

Согласно украинскому законодательству, работодатели должны заключать трудовые договоры с работниками и платить за каждого из них налоги. Если этого не придерживаться, могут начислить штраф за незадекларированный труд, выросший в 2024 году.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Читайте также Блокада на границе грозит украинским компаниям штрафами, отменой заказов и потерей клиентов

Как и почему увеличилась сумма штрафа

В Украине выросли минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Это привело к повышению других выплат и показателей, включая штрафы. Чтобы рассчитать точную сумму наказания, берут минимальную зарплату. В этом году ее повышение состоится в два этапа, поэтому размеры штрафов увеличатся.

За каждого работника без трудового договора работодатель должен будет заплатить в 10-кратном размере «минималки». То есть с 1 января это 71 тысяча гривен, а уже в апреле сумма штрафа увеличится до 80 тыс. гривен. Для ФЛП-ов, являющихся плательщиками единого налога I-III групп, применяется предупреждение.

Читайте также Тихие часы: как украинцам избежать штрафов за нарушение режима тишины в Германии

За что именно работодателю могут выписать штрафы:

за работника без трудового контракта;



оформление работника на неполное рабочее время или нефиксированный график (указанный в договоре), выполняющего работу в течение всего рабочего дня;

выплата зарплаты без уплаты налогов и единого социального взноса.

В ПФУ также напомнили, что юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае нарушения законодательства о труде, что предусмотрено ст. 265 КЗоТ.

Читайте также Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов

Напомним, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил , что украинцы, получающие зарплату «в конвертах», в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в том числе мизерной пенсией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.