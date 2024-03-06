Блокада на границе грозит украинским компаниям штрафами, отменой заказов и потерей клиентов — Finance.ua
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Блокада на границе грозит украинским компаниям штрафами, отменой заказов и потерей клиентов

Казна и Политика
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Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выразила обеспокоенность ситуацией на польско-украинской границе, где идет блокада со стороны поляков. По словам ассоциации, это отрицательно сказывается на деятельности большинства членских компаний, как импортеров, так и экспортеров.
Об этом Европейская Бизнес Ассоциация сообщила «Укринформу».
ЕБА отмечает, что из-за блокады компании испытывают трудности с выполнением обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям, отмене новых заказов и потере клиентов. Также невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств.
«Сейчас компании ищут альтернативные логистические маршруты, переориентируются на другие доступные пункты пропуска, однако это приводит к существенному подорожанию транспортных расходов, а это влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний», — подчеркнули в ЕБА.
Ассоциация призывает принять меры на уровне ЕС, чтобы сделать невозможным блокирование границы и перекрытие критически важных магистральных путей.
Блокада также оказывает негативное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий. Поскольку большинство товаров украинских компаний следует через Польшу транзитом, ситуация негативно влияет и на страны ЕС.
ЕБА отмечает, что, кроме поиска альтернативных маршрутов, украинские компании рассматривают возможность переориентации на другие виды транспорта, например, использование контрейлерных поездов.
По материалам:
Укрінформ
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