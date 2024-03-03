Тихие часы: как украинцам избежать штрафов за нарушение режима тишины в Германии — Finance.ua

Тихие часы: как украинцам избежать штрафов за нарушение режима тишины в Германии Сегодня 09:12 — Личные финансы

Тихие часы: как украинцам избежать штрафов за нарушение режима тишины в Германии

В Германии действуют четкие правила по поводу тишины в определенное время с целью обеспечения жителей жилых районов правом на спокойный отдых. За нарушение этих норм могут применяться значительные штрафы, сумма которых может достигать 5 тысяч евро.

О том, как украинцам избежать штрафов, рассказали в ukrainingingermany.de.

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В Германии действует режим «тихих часов», чтобы снизить шумы, которые могут беспокоить людей и мешать спать.

Когда действует запрет на шум

«Тихие часы» определены в законе о жилой аренде и утверждены Федеральным судом в 2003 году. Они охватывают:

ночное время отдыха с 20:00 до 7:00, особенно с 22:00 до 6:00;

определенное время дневного отдыха, например после обеда с 13:00 до 15:00;

тихие часы в выходные и праздничные дни.

В это время важно не создавать излишнего шума, чтобы не беспокоить соседей.

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Законодательство страны четко определяет, что во время режима тишины нельзя производить какие-либо громкие действия. В Украине также нельзя шуметь с 22.00 до 8.00 утра, однако часто граждане не соблюдают такие правила. В Германии придется заплатить штраф, если игнорировать запрет.

По статистике, ежегодно около 400 тысяч исков подаются немцами к своим соседям за нарушение «тихих часов». Иногда даже достаточно громкого пения для подачи такой жалобы.

Что нельзя делать в «тихие часы» в Германии

использовать бытовые приборы: стиральные машины, пылесосы;

проводить ремонтные работы, включая сверление и стрижку газонов;

громкие развлечения и вечеринки;

играть на музыкальных инструментах — в некоторых муниципалитетах даже есть часы, когда разрешено играть, не нарушая покой соседей;

иногда даже надо надевать на ночь собакам намордники, чтобы они не лаяли;

устраивать домашние вечеринки не воспрещается, но выходя на балкон в позднее время, следует контролировать громкость голосов, смеха и музыки, чтобы не беспокоить соседей.

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Какое наказание за нарушение тишины

В Германии ночной режим тишины является законодательной нормой, а ее соблюдение строго контролируется. Нарушение этих правил может быть расценено как административное правонарушение и повлечь за собой различные юридические последствия, включая наложение штрафов.

Арендаторы жилья должны быть особенно осторожны, ведь арендодатель имеет право повысить арендную плату или даже расторгнуть договор аренды.

Некоторые громкие звуки могут быть наказаны значительными штрафами. Например, за использование газонокосилок (генерирующих шум от 78 до 96 децибел) или проведение громких ремонтных работ в многоквартирных домах (таких как сверление или стук молотка) после 22:00 возможно наложение штрафа вплоть до 5 тыс. евро.

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Напомним, в 2024 году в Германии значительно выросла минимальная заработная плата. Страна внедрила новые политические меры по оплате труда, которые соответствуют изменениям в экономических и социальных условиях и отражают растущий спрос на более справедливую оплату труда и лучшую защиту прав работников.

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