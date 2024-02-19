Бизнес и справедливость: в ВР хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам — Finance.ua
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Бизнес и справедливость: в ВР хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам

Кредит&Депозит
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Бизнес и справедливость: в ВР хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам
Бизнес и справедливость: в ВР хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам
Одним из незакрытых гештальтов правительства и финансового сектора является вопрос возврата штрафов за просрочку кредитов.
Об этом рассказала народная депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Ольга Василевская-Смаглюк на конференции FinYear, которая состоялась 16 февраля в Киеве.
«В Комитете по правовой политике уже давно лежит законопроект 9424 относительно пени и штрафов. Он непопулярный для населения, но очень нужен, чтобы поддержать финансовый рынок. Это очень важно, чтобы сохранить рынок», — отмечает Василевская-Смаглюк.
По ее словам, штрафы и пеню нужно возвращать, потому что «тогда это будет разговор о бизнесе и справедливости».

О чем этот законопроект

Отметим, законопроект 9424 был представлен в ВР в июне 2023 года. Документ предлагает частично отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредиту.
Как это работает сейчас? Так, сейчас заемщики, получившие кредит (заем) от банка или иного кредитодателя, освобождены от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку. Такая норма еще со времен введения карантина в Украине в результате пандемии Covid-19.
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Однако, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, учитывая полномасштабную войну в Украине, просрочка кредитных договоров сейчас в абсолютном большинстве не связана с распространением на территории Украины COVID-19 или с применением карантинных мер. Они используются недобросовестными заемщиками, чтобы избежать ответственности за нарушение обязательств по потребительскому кредиту.
«Следовательно, продолжение существования освобождения от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заемодателя) неустойки, штрафа или пени за просрочку выполнения обязательств в течение действия карантина не отвечает требованиям сложившейся экономической ситуации», — указывают авторы законопроекта.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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