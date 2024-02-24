Как правильно содержать домашних питомцев, чтобы не получить штраф — Finance.ua

Как правильно содержать домашних питомцев, чтобы не получить штраф Сегодня 13:07 — Личные финансы

Как правильно содержать домашних питомцев, чтобы не получить штраф, Фото: 24tv.ua

Домашние питомцы — это не просто лучший друг, но и большая ответственность для владельцев. Перед тем, как взять домашнее животное, необходимо знать основные правила содержания нового члена семьи.

О правилах содержания четвероногих напоминает Патрульная полиция Киева.

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Правила содержания домашних животных определены законом «О защите животных от жестокого обращения» и решением КМР «Об урегулировании вопросов содержания и обращения с собаками и котами в г. Киеве», которые устанавливают порядок содержания, использования, определения степени опасности в условиях города, определяют права и обязанности владельцев собак и кошек.

Правила обращения с животным:

выгуливать домашнего питомца может гражданин в возрасте от 14 лет;

лицо, сопровождающее животное, должно обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда;

выгуливать животное необходимо с помощью поводка. В случае, если порода собаки внесена в Список опасных пород, нужно надевать намордник;

на домашнем животном обязательно должен быть надет ошейник с идентификационным жетоном;

запрещается оставлять животное без присмотра;

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения выгуливать животное также запрещено.

Сообщается, что нарушение содержания животных влечет административную ответственность. Нарушитель может получить предупреждение или даже штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией животных.

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