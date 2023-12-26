Осторожно мошенники: Нацполиция предупреждает о фейковых СМС о поступлении посылок — Finance.ua
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Осторожно мошенники: Нацполиция предупреждает о фейковых СМС о поступлении посылок

Финтех и Карты
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Как сообщили в полиции, злоумышленники распространяют фейковые СМС-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса.
Уведомления содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Цель мошенников — сбор платежных данных пользователей с целью присвоения их сбережений.
Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия).
В дальнейшем злоумышленники покупают разные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные граждан.
Также, имея такие сведения, мошенники могут оформить возврат уже заказанных товаров, присваивая средства со счетов жертв.
Киберполиция призывает следовать следующим советам:
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
  • платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;
  • не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;
При разглашении платежной информации мошенникам — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Напомним, мошенничество в Украине — явление не новое. Аферисты прибегают ко всем возможным способам, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для жуликов открылось новое «окно возможностей», через которое можно неплохо поживиться. Если в мирное время мошенничество — преступление криминальной плоскости, то во время войны — это больше похоже на мародерство, которое отвратительно не только с точки зрения закона, но и морали.

Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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