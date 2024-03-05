Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов — Finance.ua
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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов

Личные финансы
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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов
Среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В Госстате отмечают, что если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.
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Госстат пока не публикует данные об изменении реальной зарплаты за 2023 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов

Справка Finance.ua:

  • Правительство прогнозирует, что в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.
  • Далее ожидается, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году;
  • Согласно прогнозному курсу МВФ, зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году — 619 долларов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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