Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов Сегодня 14:03 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 20 долларов

Среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных работников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Госстате отмечают, что если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.

Госстат пока не публикует данные об изменении реальной зарплаты за 2023 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

Справка Finance.ua:

Правительство прогнозирует, что в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Далее ожидается, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году;

Согласно прогнозному курсу МВФ, зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году — 619 долларов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.