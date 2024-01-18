В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО — Finance.ua

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В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО

Казна та Політика
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В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО
В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО
В Україні хочуть змінити механізм зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Наразі розглядаються декілька підходів, хоча перевага надається «європейському» варіанту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Перегляд механізму зарахування ПДФО покликаний зменшити диспропорції в розвитку громад, що є одним з ключових принципів Європейського Союзу і зобов’язанням України на шляху до членства в ЄС», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що наразі у Верховній Раді зареєстровано 16 законодавчих ініціатив, які пропонують різні підходи до цього питання.
«Міністерство відновлення надає перевагу практиці, яка застосовується в країнах ЄС, а саме, нарахуванню ПДФО за місцем реєстрації платника податку», — наголошують у міністерстві.

Для чого це потрібно

Зміна механізму зарахування ПДФО за місцем реєстрації дозволить значно підвищити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю громад. Адже часто мешканці невеликих громад працюють у великих містах, сплачуючи ПДФО в їхні бюджети. В результаті виникає значна диспропорція в надходженнях у бюджети громад, що безпосередньо впливає на їхній розвиток.
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За матеріалами:
Finance.ua
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