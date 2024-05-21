Налоговый пресс будет увеличиваться — Найман Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Налоговый пресс будет увеличиваться — Найман

Ерик Найман рассказал о ситуации в украинской экономике. А также предоставил прогнозы, чего ожидать в будущем. На конференции Invest Talk Summit-2024, что прошла в Киеве 18 мая, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании Hug’sрассказал о ситуации в украинской экономике. А также предоставил прогнозы, чего ожидать в будущем.

Демографическая проблема. Люди. По прогнозу МВФ, людей у нас будет столько, сколько сегодня в Польше. «Да, в Украине ужасная демографическая ситуация. Это проблема, но не катастрофа», — говорит Найман.

У МВФ имеется три прогноза.

Все будет, как всегда. По словам Эрика Наймана, это наиболее частый сценарий: «Для того чтобы что-то поменялось в худшую или лучшую сторону, нужно чтобы что-то поменялось где-то или у нас, или вокруг (в контексте). Для любого „плюс или минус“ нужно что-то добавлять или в действиях, или в понимании контекста».

Что сейчас. Инфляция падает. При такой инфляции, какую мы имеем сегодня, это депрессия. Об этом указано на графике. Это повод задуматься власти.

ВВП. «ВВП великолепен, нам удалось избежать провала. Тут сыграла роль западная финансовая помощь (не военная). Но на 2025 год такой уверенности нет, потому то будут выборы президента США в ноябре. Кто будет президентом, мы не знаем. Никто не знает, как поведет себя Трамп. Если побеждает опять Байден, мы знаем, как он будет вести себя по отношению к Украине», — отметил он.

О бюджете. «Бюджет сегодня у нас двойной. У нас есть военный бюджет и мирный бюджет. Запад помогает с „мирным бюджетом“, а все налоги, которые Украина собирает — идут на войну. Хорошей ситуации с внутренним бюджетом нет, потому что до войны уже была проблема с персоналом, предыдущие два или три года. Дефицит персонала был еще тогда проблема номер один. Сейчас это проблема еще более острая, потому что женщины уехали, а мужчины на войне. И дальше будет еще меньше персонала, меньше потребления, меньше налогов. А значит, налоговая нагрузка на тех, кто еще здесь живет и работает будет расти. Налоговый пресс будет увеличиваться, и это для бизнеса не очень хорошо. Это вызов для власти. До тех пор, пока не будут закрываться дырки из бюджета, налоговые реформы никак не решить. Если Украина не победит коррупцию, коррупция победит Украину. Не путин победит Украину, а коррупция».

Валютные резервы — это главный индикатор. Для любой из развивающихся стран, если посмотреть на динамику резервов, можно сделать прогноз курса валют. Когда валютные резервы падают — это девальвационный риск, валютные резервы растут — это укрепление валюты.

Курс валют. «Когда гривна очень дешевая — в экономике бум, девальвация гривны порождает экономический бум. Потом бум мы „проедаем“, возникает кризис, девальвация, опять — бум, и так далее. Мы сейчас в депрессии, „проедаем“ очень активно. Если будет точка, когда мы наконец-то заберем 300 млрд российских активов, погасим все международные долги. Это почти как золото Полуботка. Но, к сожалению, ми не контролируем это процесс», — сказал эксперт.

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