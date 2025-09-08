Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini
Компания Apple Inc. планирует запустить уже в следующем году свой поисковый инструмент на базе искусственного интеллекта с технологией Gemini от Google.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Этот шаг усилит конкуренцию с такими гигантами, как OpenAI и Perplexity AI Inc.
Разработка имеет внутреннее название World Knowledge Answers и рассматривается в Apple как answer engine — система, собирающая ответы из интернета вроде ChatGPT, AI Overviews в Google Search и новых AI-приложений. В дальнейшем функцию планируют добавить в браузер Safari и Spotlight на iPhone.
Обновленная Siri сможет работать с текстом, фото, видео и местными данными, а также предлагать AI-резюме результатов поиска. Это станет частью масштабного редизайна голосового ассистента, который давно ждали пользователи.
Новая Siri должна стать доступна весной 2026 года в рамках обновления iOS 26.4 (внутреннее название — Luck E).
Apple готовит визуальный редизайн Siri и отдельного AI-агента для здоровья, который планируют интегрировать в платную подписку с 2026 года.
Часть базовой технологии для новой Siri может быть предоставлена Google, давним партнером Apple в области интернет-поиска. На этой неделе компании заключили официальное соглашение, согласно которому Apple будет тестировать разработанную Google модель ИИ для своего голосового помощника.
В то же время Apple рассматривала и другие варианты, включая Anthropic Claude, но предпочла сотрудничество с Google из-за более выгодных условий.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini
Новые iPhone не подорожают — за исключением одной модели
BYD выводит на рынок Европы новый универсал (фото)
WordPress представил экспериментальный ИИ-инструмент Telex для создания сайтов
OpenAI запустит конкурента LinkedIn
Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля (фото)