Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini

Компания Apple Inc. планирует запустить уже в следующем году свой поисковый инструмент на базе искусственного интеллекта с технологией Gemini от Google.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Этот шаг усилит конкуренцию с такими гигантами, как OpenAI и Perplexity AI Inc.

Разработка имеет внутреннее название World Knowledge Answers и рассматривается в Apple как answer engine — система, собирающая ответы из интернета вроде ChatGPT, AI Overviews в Google Search и новых AI-приложений. В дальнейшем функцию планируют добавить в браузер Safari и Spotlight на iPhone.

Обновленная Siri сможет работать с текстом, фото, видео и местными данными, а также предлагать AI-резюме результатов поиска. Это станет частью масштабного редизайна голосового ассистента, который давно ждали пользователи.

Новая Siri должна стать доступна весной 2026 года в рамках обновления iOS 26.4 (внутреннее название — Luck E).

Apple готовит визуальный редизайн Siri и отдельного AI-агента для здоровья, который планируют интегрировать в платную подписку с 2026 года.

Часть базовой технологии для новой Siri может быть предоставлена ​​Google, давним партнером Apple в области интернет-поиска. На этой неделе компании заключили официальное соглашение, согласно которому Apple будет тестировать разработанную Google модель ИИ для своего голосового помощника.

В то же время Apple рассматривала и другие варианты, включая Anthropic Claude, но предпочла сотрудничество с Google из-за более выгодных условий.

