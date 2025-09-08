0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini

Технологии&Авто
92
Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini
Apple планирует создать собственный ИИ-поисковик для Siri — может работать на базе Google Gemini
Компания Apple Inc. планирует запустить уже в следующем году свой поисковый инструмент на базе искусственного интеллекта с технологией Gemini от Google.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Этот шаг усилит конкуренцию с такими гигантами, как OpenAI и Perplexity AI Inc.
Читайте также
Разработка имеет внутреннее название World Knowledge Answers и рассматривается в Apple как answer engine — система, собирающая ответы из интернета вроде ChatGPT, AI Overviews в Google Search и новых AI-приложений. В дальнейшем функцию планируют добавить в браузер Safari и Spotlight на iPhone.
Обновленная Siri сможет работать с текстом, фото, видео и местными данными, а также предлагать AI-резюме результатов поиска. Это станет частью масштабного редизайна голосового ассистента, который давно ждали пользователи.
Новая Siri должна стать доступна весной 2026 года в рамках обновления iOS 26.4 (внутреннее название — Luck E).
Читайте также
Apple готовит визуальный редизайн Siri и отдельного AI-агента для здоровья, который планируют интегрировать в платную подписку с 2026 года.
Часть базовой технологии для новой Siri может быть предоставлена ​​Google, давним партнером Apple в области интернет-поиска. На этой неделе компании заключили официальное соглашение, согласно которому Apple будет тестировать разработанную Google модель ИИ для своего голосового помощника.
В то же время Apple рассматривала и другие варианты, включая Anthropic Claude, но предпочла сотрудничество с Google из-за более выгодных условий.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems