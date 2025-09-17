0 800 307 555
Apple подтвердила работу над полностью стеклянным iPhone

Инженеры корпорации Apple продолжают работать над реализацией идей основателя компании Стива Джобса. Теперь в компании подтвердили — они работают над смартфоном iPhone, выполненным из цельного стекла.
Как пишет издание WCCF Tech, руководитель отдела разработки программного обеспечения Apple Алан Дай рассказал об этом в интервью The Wall Street Journal. По его словам, еще одним шагом в этом направлении стал сверхтонкий iPhone Air, представленный на презентации 9 сентября.
Идея Джобса заключалась в создании цельного устройства, экран которого занимал бы всю переднюю панель. iPhone Air является самым близким к ее реализации гаджетом. Его толщина составляет всего 5,6 мм, что является рекордом для смартфонов Apple.
Устройство выполнено в полированной титановой рамке и защищено с обеих сторон стеклом Ceramic Shield 2. По словам производителя, этот материал обеспечивает втрое лучшую устойчивость к царапинам и вчетверо лучшую защиту от трещин. В результате телефон имеет не только футуристический вид не только, но и повышенную прочность.
iPhone Air еще интереснее тем, что он намекает на будущее. Ранее ходили слухи, что в 2027 году Apple планирует представить модель смартфона под кодовым названием Glasswing. Она должна еще больше продвинуть компанию на пути к реализации концепции Джобса. В нем должны появиться изогнутые стеклянные края и более тонкие рамки. Предполагают также, что в ней наконец-то исчезнет вырез на экране.
Если это правда, это может в конце концов претворить в жизнь первоначальные планы Стива Джобса — iPhone, который выглядит и ощущается как цельная стеклянная пластина.
