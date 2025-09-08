0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple выплатит $95 млн по делу о прослушивании Siri

Фондовый рынок
36
Федеральный суд США утвердил мировое соглашение между Apple и пользователями Siri в размере 95 миллионов долларов по делу о нарушении конфиденциальности.
Об этом сообщает Courthouse News.
Иск Lopez v. Apple, поданный еще в 2019 году, касался жалоб пользователей на то, что Siri фиксировала приватные разговоры без команды «Hey, Siri!» или нажатия кнопки.
Истцы утверждали, что компания передавала записи подрядчикам для анализа с целью улучшения работы ассистента и могла использовать их в рекламных целях.
В январе Apple согласилась выплатить компенсацию, хотя официально свою вину не признала. Судья Джеффри С. Уайт из Северного округа Калифорнии в четверг окончательно утвердил соглашение.
Согласно условиям, компенсацию могут получить все нынешние и бывшие владельцы устройств с Siri в США и на территориях, чьи конфиденциальные разговоры были ненамеренно записаны с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года и, вероятно, переданы третьим сторонам.
Каждый пользователь получит до $20 за устройство, но не более пяти гаджетов. Если после выплат останутся неиспользованные средства, они не вернутся Apple, а будут распределены по договоренности сторон.
Адвокаты могут претендовать на вознаграждение до $28,6 млн из общей суммы, а главные истцы — до $10 тыс. каждый в качестве компенсации за выполнение роли представителей группы.
Инструкции по получению выплат будут отправлены по электронной почте, также планируется информационная кампания в медиа для привлечения потенциальных участников.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems