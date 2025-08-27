Как зарабатывать на REIT, и реально ли это в Украине — Finance.ua

Как зарабатывать на REIT, и реально ли это в Украине Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

Как зарабатывать на REIT, и реально ли это в Украине

REIT (Real Estate Investment Trust) — это инвестиционный фонд недвижимости, владеющий или управляющий объектами недвижимости и делящийся прибылью с вкладчиками в виде дивидендов. По сути это способ инвестировать в недвижимость без необходимости покупать квартиры или офисы напрямую.

Как пассивно зарабатывать на REIT и сколько на этом можно получить — на эти вопросы во время онлайн-конференции InvestFest ответил коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

О рынке REIT

Для того чтобы вообще иметь понимание относительно REIT, Бойчук привел пример США, где рыночная его капитализация по состоянию на июль 2025 года составляет 1,4 трлн долларов. И здесь спикер отметил, что в течение 2024 года инвесторам биржевых и небиржевых REIT в США были выплачены дивиденды на сумму более 70 млрд долларов. Например, годовой реальный ВВП Болгарии составляет 66 млрд долларов.

А что с этим инструментом инвестирования (REIT) в Украине? Как отметил коммерческий директор S1 REIT, в украинском законодательстве отсутствует понятие REIT, но есть институты совместного инвестирования (ICI) — паевые и корпоративные. Поэтому, как сказал Бойчук, для тех, кто хочет инвестировать в паевые, стоит иметь минимальную сумму в 122 тыс. гривен. Именно эта сумма является минимальным порогом входа в инвестиционный фонд.

Если вы беспокоитесь о том, будут ли защищены ваши средства, то для этого существует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Именно он отвечает за ваши деньги и, соответственно, несет за них ответственность. То есть, как видим, регуляция и регулирующий орган есть.

Какие преимущества REIT

Здесь Бойчук отдельно выделил для начинающих и опытных инвесторов.

Сколько можно зарабатывать с S1 REIT

Коммерческий директор компании отметил, что у них сейчас две точки — на Оболони и на ВДНХ. Во втором случае речь идет о 8,2% годовых в долларах. Это если речь идет о сданном доме с арендаторами. Если мы говорим об Оболони, то вы получаете 10% годовых в долларах. Речь идет о стадии строительства, но здесь процент выше из-за роста стоимости квадратного метра по мере увеличения строительной готовности.

В заключение Бойчук отметил, что важным фактором успешного инвестирования является диверсификация. Второй составляющей, которая может повлиять на ваше финансовое положение от инвестиций, является то, как быстро вы можете выйти из сделки. Об этом, как сказал эксперт, следует обязательно узнать, когда вы все же приняли решение инвестировать.

Что касается прогнозов на будущее, то Бойчук отметил, что REIT в Украине будет расти — количественно и качественно. В настоящее время в нашей стране доступны: промышленная недвижимость, торговая, рекреационная, жилая и энергетика. То есть варианты для инвестирования есть, и их, как видим, немало.

