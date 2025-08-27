Один из польских железнодорожных перевозчиков прекращает рейсы из Львовской области в Варшаву — Finance.ua
Один из польских железнодорожных перевозчиков прекращает рейсы из Львовской области в Варшаву

С 31 августа 2025 г. польский частный железнодорожный перевозчик SKPL — z pasji do kolei прекращает рейсы на маршруте Рава-Русская — Варшава и покидает украинский рынок железнодорожных перевозок.
Об этом сообщил член правления ОО «Линия 102» Виктор Гальчинский в Facebook.
SKPL стал первым польским железнодорожным перевозчиком, который не побоялся выполнять рейсы в Украину во время полномасштабной войны. В 2023 году компания начала сотрудничество с Укрзализныцей на этом маршруте. Пассажиры часто жаловались на комфорт дизель-поездов, рассчитанных на короткие дистанции, однако это компенсировалось соблюдением графика и низкой ценой билетов".
Причины выхода следующие: двух пар поездов в день оказалось слишком много, несмотря на популярность направления. Поезда часто ходили полупустыми, а расходы на эксплуатацию и доступ к украинской инфраструктуре оставались высокими независимо от количества пассажиров.
SKPL также почти открыла новое сообщение Сянок-Хиров в июне 2025 года, но после решения украинской стороны сократить маршрут до пограничной станции Старява из соображений безопасности компания отказалась от планов, пишет Виктор Гальчинский.
Маршрут Рава-Русская — Варшава продолжит работу под руководством польского государственного оператора PKP Intercity.
Новый поезд, курсирующий с 15 декабря 2024 года, будет более комфортным, но более дорогим — цена билета почти вдвое выше, чем у SKPL. Уменьшение предложения может привести к дефициту билетов на популярные рейсы.
Эксперты отмечают, что без прозрачных правил, конкурентного доступа и конструктивной работы с международными партнерами строительство путей европейского стандарта 1435 мм в Украине может остаться малоэффективным, как это произошло на линии #linia102.
