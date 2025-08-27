«Укрбуд» могут продать повторно — детали Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

«Укрбуд» могут продать повторно — детали, www.freepik.com

Фонд государственного имущества может объявить повторный конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ГАО «Строительная компания «Укрбуд».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Янину Соколовскую.

По ее словам, предыдущий аукцион, состоявшийся 18 июня, фактически был аннулирован. Тогда победила принадлежащая гражданину Грузии Давиду Бежуашвили компания «Петро Ойл энд Кемикалс», которая предложила 805 млн грн.

Затем выяснилось, что фонд принял решение об отказе компании, объясняя это тем, что покупателями объектов приватизации не могут быть физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции. В результате победителем признали ООО «Техно-Онлайн», связанное с экс-владельцем «Укрбуда» Максимом Микитасем.

Компания должна была выплатить почти 800 млн грн до 11 августа, однако этого не сделала. 6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск «Техно-Онлайн» и запретил Фонду госимущества заключать какие-либо сделки по продаже.

Также, по данным Соколовской, апелляционный хозсуд оставил без движения жалобу Фонда по формальным причинам. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 1 сентября.

В то же время СМИ сообщали, что соучредителем «Техно-Онлайн» стал бизнесмен Василий Астион, получивший контрольный пакет компании. Перед этим предприятие сменило регистрацию с Киева на Сумы, куда также были перенесены другие компании, связанные с Микитасем.

По данным финансовой отчетности, в прошлом году «Техно-Онлайн» задекларировал активы на 22,2 тыс. грн, выручку — 37,4 тыс. грн и убытки на 25,6 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Кабмин включил «Укрбуд» в список объектов крупной приватизации в сентябре 2024 года, в марте 2025-го — утвердил стартовые цены и условия продажи.

В собственности госкомпании — 114 000 кв. м недвижимости в разных регионах. Часть находится на временно оккупированных территориях — в Донецке, Макеевке, Мариуполе.

В пользовании «Укрбуда» — 15 земельных участков общей площадью 11,6 га в Киеве, Днепре, Львове, Сумах, Житомире и других городах.

У государственной корпорации «Укрбуд» нет активов частной «Укрбуд Девелопмент», которая вместе со связанными компаниями оставила после себя 25 недостроев в Киеве.

