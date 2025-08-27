Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП — Finance.ua

Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП
За три года полномасштабной войны в Украине приостановили деятельность 10 банков. В такой ситуации выбор надежного банка для открытия счета ФЛП становится не просто вопросом удобства — это вопрос финансовой безопасности.
Сенс Банк — один из тех, кто сделал обслуживание ФЛП одной из своих приоритетных задач. По состоянию на сегодняшний день в Сенс Банк действует три различных тарифных пакета для физических лиц-предпринимателей:
- Women Business Lab — эксклюзивный пакет для женщин, ведущих бизнес;
- Lead, разработанный специально для ІТ-бизнеса и ІТ-фрилансеров;
- Head — универсальный тарифный пакет для ФЛП, покрывающий все потребности физического лица-предпринимателя.
Все счета для ФЛП открываются бесплатно — как в национальной, так и иностранных (доллар, евро) валютах.
Стоимость обслуживания — более чем демократичная. В зависимости от выбранного пакета ежемесячная абонплата составляет:
- Women Business Lab — 1 гривна первые 12 месяцев, далее 99 грн/мес;
- Lead — 50 грн/мес.
- Head — 99 грн/мес.
Все счета ФЛП в Сенс Банк пополняются без комиссии — как наличными, так и безналично.
Следует отметить, что Сэнс Банк не берет комиссию за переводы со счета ФЛП на другие банки. Все переводы в банковском мобильном приложении Sense SuperApp в пакетах для ФЛП бесплатные.
Что касается комиссии за снятие наличных денег, то для всех трех пакетов она составляет 1% от суммы.
Сенс Банк систематически расширяет список онлайн услуг для ФЛП. Так, была интегрирована возможность уплаты налогов с помощью мобильного приложения. Предпринимателю нужно только перейти в раздел «Платежи» → «Налоги ФЛП» или использовать готовые шаблоны прямо с рабочего стола.
Реквизиты нужной налоговой, где зарегистрирован ФЛП, автоматически подтянутся. Вводится только сумма — и платеж готов с правильным назначением. Доступны для уплаты: единый налог, ЕСВ, военный сбор и другие налоги.
Кроме того, Сенс Банк одним из первых в Украине реализовал возможность добавлять доверенное лицо в мобильном приложении Sense SuperApp. ФЛП, имеющему счет в Сенс Банке, не нужно идти в отделение, чтобы оформить доверенность для своего бухгалтера или сотрудника, занимающегося финансовыми или операционными вопросами. Все можно сделать за несколько минут полностью онлайн в Sense SuperApр.
