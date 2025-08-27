Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП — Finance.ua

Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

За три года полномасштабной войны в Украине приостановили деятельность 10 банков. В такой ситуации выбор надежного банка для открытия счета ФЛП становится не просто вопросом удобства — это вопрос финансовой безопасности.

Сенс Банк — один из тех, кто сделал обслуживание ФЛП одной из своих приоритетных задач. По состоянию на сегодняшний день в Сенс Банк действует три различных тарифных пакета для физических лиц-предпринимателей:

Women Business Lab — эксклюзивный пакет для женщин, ведущих бизнес;

Lead, разработанный специально для ІТ-бизнеса и ІТ-фрилансеров;

Head — универсальный тарифный пакет для ФЛП, покрывающий все потребности физического лица-предпринимателя.

Все счета для ФЛП открываются бесплатно — как в национальной, так и иностранных (доллар, евро) валютах.

Стоимость обслуживания — более чем демократичная. В зависимости от выбранного пакета ежемесячная абонплата составляет:

Women Business Lab — 1 гривна первые 12 месяцев, далее 99 грн/мес;

Lead — 50 грн/мес.

Head — 99 грн/мес.

Все счета ФЛП в Сенс Банк пополняются без комиссии — как наличными, так и безналично.

Следует отметить, что Сэнс Банк не берет комиссию за переводы со счета ФЛП на другие банки. Все переводы в банковском мобильном приложении Sense SuperApp в пакетах для ФЛП бесплатные.

Что касается комиссии за снятие наличных денег, то для всех трех пакетов она составляет 1% от суммы.

Сенс Банк систематически расширяет список онлайн услуг для ФЛП. Так, была интегрирована возможность уплаты налогов с помощью мобильного приложения. Предпринимателю нужно только перейти в раздел «Платежи» → «Налоги ФЛП» или использовать готовые шаблоны прямо с рабочего стола.

Реквизиты нужной налоговой, где зарегистрирован ФЛП, автоматически подтянутся. Вводится только сумма — и платеж готов с правильным назначением. Доступны для уплаты: единый налог, ЕСВ, военный сбор и другие налоги.

Кроме того, Сенс Банк одним из первых в Украине реализовал возможность добавлять доверенное лицо в мобильном приложении Sense SuperApp. ФЛП, имеющему счет в Сенс Банке, не нужно идти в отделение, чтобы оформить доверенность для своего бухгалтера или сотрудника, занимающегося финансовыми или операционными вопросами. Все можно сделать за несколько минут полностью онлайн в Sense SuperApр.

