Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП

Фондовый рынок
22
Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП
Какие предложения у Сенс Банка для обслуживания ФЛП
За три года полномасштабной войны в Украине приостановили деятельность 10 банков. В такой ситуации выбор надежного банка для открытия счета ФЛП становится не просто вопросом удобства — это вопрос финансовой безопасности.
Сенс Банк — один из тех, кто сделал обслуживание ФЛП одной из своих приоритетных задач. По состоянию на сегодняшний день в Сенс Банк действует три различных тарифных пакета для физических лиц-предпринимателей:
  • Women Business Lab — эксклюзивный пакет для женщин, ведущих бизнес;
  • Lead, разработанный специально для ІТ-бизнеса и ІТ-фрилансеров;
  • Head — универсальный тарифный пакет для ФЛП, покрывающий все потребности физического лица-предпринимателя.
Все счета для ФЛП открываются бесплатно — как в национальной, так и иностранных (доллар, евро) валютах.
Стоимость обслуживания — более чем демократичная. В зависимости от выбранного пакета ежемесячная абонплата составляет:
  • Women Business Lab — 1 гривна первые 12 месяцев, далее 99 грн/мес;
  • Lead — 50 грн/мес.
  • Head — 99 грн/мес.
Все счета ФЛП в Сенс Банк пополняются без комиссии — как наличными, так и безналично.
Следует отметить, что Сэнс Банк не берет комиссию за переводы со счета ФЛП на другие банки. Все переводы в банковском мобильном приложении Sense SuperApp в пакетах для ФЛП бесплатные.
Что касается комиссии за снятие наличных денег, то для всех трех пакетов она составляет 1% от суммы.
Сенс Банк систематически расширяет список онлайн услуг для ФЛП. Так, была интегрирована возможность уплаты налогов с помощью мобильного приложения. Предпринимателю нужно только перейти в раздел «Платежи» → «Налоги ФЛП» или использовать готовые шаблоны прямо с рабочего стола.
Реквизиты нужной налоговой, где зарегистрирован ФЛП, автоматически подтянутся. Вводится только сумма — и платеж готов с правильным назначением. Доступны для уплаты: единый налог, ЕСВ, военный сбор и другие налоги.
Кроме того, Сенс Банк одним из первых в Украине реализовал возможность добавлять доверенное лицо в мобильном приложении Sense SuperApp. ФЛП, имеющему счет в Сенс Банке, не нужно идти в отделение, чтобы оформить доверенность для своего бухгалтера или сотрудника, занимающегося финансовыми или операционными вопросами. Все можно сделать за несколько минут полностью онлайн в Sense SuperApр.
Читайте о других банках в нашей статье:

Топ-5 банков для ФЛП: обзор выгодных предложений

По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems