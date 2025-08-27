Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестпроектов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
На сегодня список содержит 444 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Они доступны на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В список SCAM-проектов попали:
В комиссии напомнили, что сомнительным инвестиционным проектом считается деятельность с признаками недобросовестного привлечения средств или активов инвесторов, в том числе при отсутствии лицензий, прозрачной информации об организаторах, документах и контроле, при агрессивном маркетинге, обещаниях сверхвысокой доходности и сокрытии рисков.
Напомним, ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине. Матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop. Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.
НКЦБФР работает над увеличением количества привлекательных инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стоит задача помочь с организацией в ближайшие два года минимум пяти первичных или вторичных первичных размещений (IPO или SPO).
