Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов Сегодня 10:28 — Личные финансы

Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестпроектов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

На сегодня список содержит 444 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Они доступны на официальном сайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

В список SCAM-проектов попали:

В комиссии напомнили, что сомнительным инвестиционным проектом считается деятельность с признаками недобросовестного привлечения средств или активов инвесторов, в том числе при отсутствии лицензий, прозрачной информации об организаторах, документах и ​​контроле, при агрессивном маркетинге, обещаниях сверхвысокой доходности и сокрытии рисков.

Напомним, ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине. Матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop. Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.

НКЦБФР работает над увеличением количества привлекательных инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стоит задача помочь с организацией в ближайшие два года минимум пяти первичных или вторичных первичных размещений (IPO или SPO).

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.