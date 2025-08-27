Названы самые высокооплачиваемые профессии и отрасли в Польше — Finance.ua

Названы самые высокооплачиваемые профессии и отрасли в Польше
Обучение в высших учебных заведениях Польши становится все более популярным среди иностранцев и открывает путь к престижным профессиям и конкурентным зарплатам на польском рынке труда. Со ссылкой на inpoland.net.pl рассказываем, в каких рабочих областях Польши платят самые высокие зарплаты.
Самые прибыльные отрасли и профессии в Польше
Информационные технологии (IT)
- Специализации: Full-stack Developer, DevOps Engineer, Data Scientist, Cloud Engineer.
- Особенности: высокий спрос на специалистов, обязательное знание английского языка, работа в международных компаниях и глобальных проектах.
Руководящие должности (менеджмент)
- Специализации: CEO, CFO, Country Manager.
- Особенности: высокая ответственность, стратегическое мышление, опыт управления большими командами, часто требуется MBA.
Финансовая сфера и банковское дело
- Специализации: Investment Banker, Financial Controller, Auditor.
- Особенности: потребность в аналитических способностях, внимательности к деталям и стрессоустойчивости.
Медицина
- Специализации: Surgeon, Dentist, Anesthesiologist, Cardiologist.
- Особенности: длительное обучение (до 6 лет), резидентура, постоянное повышение и высокая ответственность.
Читайте также
Юриспруденция
- Специализации: Lawyer, Notary, Legal Advisor.
- Особенности: необходимость глубокого знания законодательства, опыт в судебных делах, высокая квалификация.
Строительство и инженерия
- Специализации: Site Manager, Project Manager, Architect.
- Особенности: техническая подготовка в сочетании с навыками управления проектами, знание строительных норм.
Напомним, по данным Главного статистического управления Польши (GUS), самые высокие медианные зарплаты — в следующих областях:
- горнодобывающая промышленность — 15 778,83 злотых;
- ІТ и связь — 13 544,49 злотых;
- финансы и страхование — 12 677,05 злотых.
Самые низкие зарплаты — в сферах обслуживания:
- гостинично-ресторанный бизнес — 5596,64 злотых;
- административная и вспомогательная деятельность — 6690,87 злотых;
- другие виды услуг — 6928,05 злотых.
Поделиться новостью
Также по теме
Названы самые высокооплачиваемые профессии и отрасли в Польше
Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать
Где в ЕС наибольшая доля иностранных студентов (инфографика)
В Новой почте рассказали, что нужно знать о новых правилах доставки в США
Соцвыплаты, АІ-ассистент и другие: в «Дія» появятся шесть новых сервисов
Программу «єВідновлення» расширили: кто сможет получить до 2 млн грн