Названы самые высокооплачиваемые профессии и отрасли в Польше — Finance.ua

Названы самые высокооплачиваемые профессии и отрасли в Польше

Обучение в высших учебных заведениях Польши становится все более популярным среди иностранцев и открывает путь к престижным профессиям и конкурентным зарплатам на польском рынке труда. Со ссылкой на inpoland.net.pl рассказываем, в каких рабочих областях Польши платят самые высокие зарплаты.

Самые прибыльные отрасли и профессии в Польше

Информационные технологии (IT)
  • Специализации: Full-stack Developer, DevOps Engineer, Data Scientist, Cloud Engineer.
  • Особенности: высокий спрос на специалистов, обязательное знание английского языка, работа в международных компаниях и глобальных проектах.
Руководящие должности (менеджмент)
  • Специализации: CEO, CFO, Country Manager.
  • Особенности: высокая ответственность, стратегическое мышление, опыт управления большими командами, часто требуется MBA.
Финансовая сфера и банковское дело
  • Специализации: Investment Banker, Financial Controller, Auditor.
  • Особенности: потребность в аналитических способностях, внимательности к деталям и стрессоустойчивости.
Медицина
  • Специализации: Surgeon, Dentist, Anesthesiologist, Cardiologist.
  • Особенности: длительное обучение (до 6 лет), резидентура, постоянное повышение и высокая ответственность.
Юриспруденция
  • Специализации: Lawyer, Notary, Legal Advisor.
  • Особенности: необходимость глубокого знания законодательства, опыт в судебных делах, высокая квалификация.
Строительство и инженерия
  • Специализации: Site Manager, Project Manager, Architect.
  • Особенности: техническая подготовка в сочетании с навыками управления проектами, знание строительных норм.
Напомним, по данным Главного статистического управления Польши (GUS), самые высокие медианные зарплаты — в следующих областях:
  • горнодобывающая промышленность — 15 778,83 злотых;
  • ІТ и связь — 13 544,49 злотых;
  • финансы и страхование — 12 677,05 злотых.
Самые низкие зарплаты — в сферах обслуживания:
  • гостинично-ресторанный бизнес — 5596,64 злотых;
  • административная и вспомогательная деятельность — 6690,87 злотых;
  • другие виды услуг — 6928,05 злотых.
Светлана Вышковская
Редактор
