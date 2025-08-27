Где в ЕС наибольшая доля иностранных студентов (инфографика) — Finance.ua

Где в ЕС наибольшая доля иностранных студентов (инфографика) Сегодня 17:10 — Личные финансы

В 2023 году в ЕС насчитывалось 1,76 миллиона студентов из-за границы, что составляет 8,4% от общего количества студентов, пишет Евростат

Среди стран ЕС Люксембург имел наибольшую долю иностранных студентов среди студентов высших учебных заведений (52,3%), далее следуют Мальта (29,6%) и Кипр (22,3%).

Греция (3,0%), Хорватия (3,7%) и Испания (4,3%) зафиксировали самые низкие доли.

В 20 странах ЕС самая большая группа студентов из-за границы приехала из других стран Европы. Эта доля была самой высокой в ​​Словакии (91,3%), далее следуют Словения (89,4%) и Хорватия (89,0%).

Студенты из Азии являлись крупнейшей группой иностранных студентов в Ирландии (45,0%), Финляндии (43,35%), Германии (40,1%) и Италии (36%).

Во Франции более половины (52,3%) студентов высших учебных заведений из-за рубежа в 2023 году были из Африки, которые также были крупнейшей группой иностранных студентов в Португалии (42,1%).

В Испании большинство иностранных студентов высших учебных заведений (46,7%) были из стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.

