Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать — Finance.ua
Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать

В Испаии работает несколько крупных мобильных операторов. Итак, разберемся, какие из них наиболее выгодны и где действуют.
Movistar
У этого оператора лучшее покрытие в сельской местности и на островах:
  • 10 евро на 28 дней:
  • 7 ГБ + 40 мин.
Безлимит от 38 евро в месяц (нужно будет предъявить NIE и банковский счет).
Также есть поддержка eSIM
Orange
У этого оператора хорошее качество связи в городах и туристических зонах.
  • 15 евро в месяц: 120 ГБ + безлимитные звонки.
  • Полный безлимит стоит 20 евро в месяц.
  • Также eSIM доступна.
Vodafone
Стабильное 5G в больших городах:
  • Стоимость — 10 евро на 28 дней: 90 ГБ + 500 мин.
  • Безлимит от 30 евро в месяц.
  • eSIM через сайт или Airalo.
Yoigo
Это оператор, работающий на сети Orange
  • 10 евро в месяц — 25 ГБ
  • Безлимит от 28 евро в месяц (также нужно предъявить NIE).
  • eSIM доступна.
MVNO (виртуальные операторы)
  • Lebara — для международных звонков.
  • Simyo — гибкая настройка тарифа.
  • Pepephone, MásMóvil — прозрачные тарифы, без скрытых платежей.
Где купить SIM-карту
Существует несколько мест, где можно приобрести карты операторов.
Фирменные магазины операторов (паспорт обязателен)
  • Табачные киоски (Estancos).
  • Супермаркеты: Carrefour, El Corte Inglés.
  • Онлайн (с eSIM или доставкой по адресу).
  • Аэропорты, здесь удобно, но это обойдется дороже.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

