Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать — Finance.ua

Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать Сегодня 18:00 — Личные финансы

Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать

В Испаии работает несколько крупных мобильных операторов. Итак, разберемся, какие из них наиболее выгодны и где действуют.

Читайте также: Сколько стоит коммуналка в Испании

Movistar

У этого оператора лучшее покрытие в сельской местности и на островах:

10 евро на 28 дней:

7 ГБ + 40 мин.

Безлимит от 38 евро в месяц (нужно будет предъявить NIE и банковский счет).

Также есть поддержка eSIM

Orange

У этого оператора хорошее качество связи в городах и туристических зонах.

15 евро в месяц: 120 ГБ + безлимитные звонки.

Полный безлимит стоит 20 евро в месяц.

Также eSIM доступна.

Vodafone

Стабильное 5G в больших городах:

Стоимость — 10 евро на 28 дней: 90 ГБ + 500 мин.

Безлимит от 30 евро в месяц.

eSIM через сайт или Airalo.

Читайте также Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году

Yoigo

Это оператор, работающий на сети Orange

10 евро в месяц — 25 ГБ

Безлимит от 28 евро в месяц (также нужно предъявить NIE).

eSIM доступна.

MVNO (виртуальные операторы)

Lebara — для международных звонков.

Simyo — гибкая настройка тарифа.

Pepephone, MásMóvil — прозрачные тарифы, без скрытых платежей.

Читайте также Водительские удостоверения в Испании: каких изменений ждать

Где купить SIM-карту

Существует несколько мест, где можно приобрести карты операторов.

Фирменные магазины операторов (паспорт обязателен)

Табачные киоски (Estancos).

Супермаркеты: Carrefour, El Corte Inglés.

Онлайн (с eSIM или доставкой по адресу).

Аэропорты, здесь удобно, но это обойдется дороже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.