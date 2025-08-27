Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать — Finance.ua

Сколько стоит мобильная связь в Испании: какого мобильного оператора выбрать
В Испаии работает несколько крупных мобильных операторов. Итак, разберемся, какие из них наиболее выгодны и где действуют.
Movistar
У этого оператора лучшее покрытие в сельской местности и на островах:
- 10 евро на 28 дней:
- 7 ГБ + 40 мин.
Безлимит от 38 евро в месяц (нужно будет предъявить NIE и банковский счет).
Также есть поддержка eSIM
Orange
У этого оператора хорошее качество связи в городах и туристических зонах.
- 15 евро в месяц: 120 ГБ + безлимитные звонки.
- Полный безлимит стоит 20 евро в месяц.
- Также eSIM доступна.
Vodafone
Стабильное 5G в больших городах:
- Стоимость — 10 евро на 28 дней: 90 ГБ + 500 мин.
- Безлимит от 30 евро в месяц.
- eSIM через сайт или Airalo.
Yoigo
Это оператор, работающий на сети Orange
- 10 евро в месяц — 25 ГБ
- Безлимит от 28 евро в месяц (также нужно предъявить NIE).
- eSIM доступна.
MVNO (виртуальные операторы)
- Lebara — для международных звонков.
- Simyo — гибкая настройка тарифа.
- Pepephone, MásMóvil — прозрачные тарифы, без скрытых платежей.
Где купить SIM-карту
Существует несколько мест, где можно приобрести карты операторов.
Фирменные магазины операторов (паспорт обязателен)
- Табачные киоски (Estancos).
- Супермаркеты: Carrefour, El Corte Inglés.
- Онлайн (с eSIM или доставкой по адресу).
- Аэропорты, здесь удобно, но это обойдется дороже.
