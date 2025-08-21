Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году

Недавно в Украине установили новые нормы сдачи экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.

А вот как сдать на водительские права в Испании и сколько за это нужно заплатить, разбирается ниже.

Кто может получить испанские права

граждане ЕС с пропиской,

студенты, живущие более 6 мес,

беженцы с разрешением на работу (6+ мес.)

резиденты с документами (arraigo, no lucrativa, investor). Граждане Испании по DNI.

Категория B — авто до 3,5 т, до 8 пассажиров, трехколесные мотоциклы и легкие квадроциклы.

Минимальный возраст: 18 лет (теорию можно сдавать с 17 лет и 9 мес).

Что нужно для получения прав

Медицинская справка — прохождение психотеста и получение сертификата в центре Psicotécnico.

Теоретический экзамен можно сдать самостоятельно, без автошколы. Доступные языки: испанский, английский, французский, немецкий.

Практический экзамен — только через автошколу (теория может быть онлайн). Есть школы с преподаванием на русском, но экзамены принимают только на государственном/официальном языке.

Можно сдавать на автомате, но в правах будет ограничение — штраф в 500 евро, если сядете за авто с механикой.

Права выдаются на 10 лет после успешной сдачи обоих экзаменов.

Так, полная стоимость прав категории B — от 1200 до 2000 евро. Это сумма со всеми обязательными расходами — от регистрации до получения удостоверения.

Обязательные платежи:

Сбор DGT за экзамены — 94,05 евро.

Выдача прав — 44,58 евро.

Медицинская справка (психотест) — 30−70 евро.

Автошкола

Регистрация (matrícula) — 200−300 евро.

Теория (можно учиться самостоятельно) — 200−350 евро.

Практика — 700−1400 евро, (урок 25−50 евро)

За оформление документов нужно будет заплатить 45−80 евро.

А вот за повторную сдачу:

при 3-й попытке — снова оплачивается 94,05 евро + новые практические занятия.

Следует также отметить, что цены зависят от региона.

Где дешевле всего

Эстремадура, Ла-Риоха — 1100−1400 евро.

Средний уровень

Андалусия, Валенсия, Галисия, Кантабрия — 1200−1600 евро.

Дороже всего получить права в Каталонии и Мадриде — это обойдется от 1500−2000 евро.

В Испании, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), с этого года все новые водители обязаны пройти курс по оказанию первой медицинской помощи.

Практический экзамен включает в себя новые элементы. К примеру, проверка навыков вождения в сложных погодных условиях (на симуляторе).

Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.

