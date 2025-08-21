Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит получить водительские права в Испании в 2025 году
Недавно в Украине установили новые нормы сдачи экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.
А вот как сдать на водительские права в Испании и сколько за это нужно заплатить, разбирается ниже.
Кто может получить испанские права
- граждане ЕС с пропиской,
- студенты, живущие более 6 мес,
- беженцы с разрешением на работу (6+ мес.)
- резиденты с документами (arraigo, no lucrativa, investor). Граждане Испании по DNI.
Категория B — авто до 3,5 т, до 8 пассажиров, трехколесные мотоциклы и легкие квадроциклы.
Минимальный возраст: 18 лет (теорию можно сдавать с 17 лет и 9 мес).
Что нужно для получения прав
- Медицинская справка — прохождение психотеста и получение сертификата в центре Psicotécnico.
- Теоретический экзамен можно сдать самостоятельно, без автошколы. Доступные языки: испанский, английский, французский, немецкий.
- Практический экзамен — только через автошколу (теория может быть онлайн). Есть школы с преподаванием на русском, но экзамены принимают только на государственном/официальном языке.
Можно сдавать на автомате, но в правах будет ограничение — штраф в 500 евро, если сядете за авто с механикой.
Права выдаются на 10 лет после успешной сдачи обоих экзаменов.
Так, полная стоимость прав категории B — от 1200 до 2000 евро. Это сумма со всеми обязательными расходами — от регистрации до получения удостоверения.
Обязательные платежи:
- Сбор DGT за экзамены — 94,05 евро.
- Выдача прав — 44,58 евро.
- Медицинская справка (психотест) — 30−70 евро.
Автошкола
- Регистрация (matrícula) — 200−300 евро.
- Теория (можно учиться самостоятельно) — 200−350 евро.
- Практика — 700−1400 евро, (урок 25−50 евро)
За оформление документов нужно будет заплатить 45−80 евро.
А вот за повторную сдачу:
- при 3-й попытке — снова оплачивается 94,05 евро + новые практические занятия.
Следует также отметить, что цены зависят от региона.
Где дешевле всего
Эстремадура, Ла-Риоха — 1100−1400 евро.
Средний уровень
Андалусия, Валенсия, Галисия, Кантабрия — 1200−1600 евро.
Дороже всего получить права в Каталонии и Мадриде — это обойдется от 1500−2000 евро.
В Испании, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), с этого года все новые водители обязаны пройти курс по оказанию первой медицинской помощи.
Практический экзамен включает в себя новые элементы. К примеру, проверка навыков вождения в сложных погодных условиях (на симуляторе).
Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
