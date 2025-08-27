Какую среднюю доходность в год показывают ETF, и в чем их преимущества — Finance.ua
Какую среднюю доходность в год показывают ETF, и в чем их преимущества

Фондовый рынок
Многие привыкли инвестировать в акции, а не проще ли приобрести фонд, где они собраны все и сразу — типа S&P500? Для этого, собственно, существует ETF. Именно о его преимуществах и почему он является оптимальным инструментом для старта в инвестициях, рассказал во время онлайн-конференции InvestFest эксперт, имеющий восемь лет опыта на финансовых рынках, из которых 2 года на рынке криптовалют, а также специализируется на международных рынках капитала, дей-трейдинга, IPO — Никита Гуппал.
Первое, на чем сосредоточил внимание эксперт, — это то, что в ETF можно инвестировать, имея небольшие суммы. Его суть заключается в том, что ETF торгуются на бирже таким образом, как акции, поэтому фонд можно просто и быстро купить или продать.
Если сравнивать ETF-фонды с акциями, то Гуппал выделил три преимущества в пользу первых:
1. Пассивность инвестирования.
2. Это дешево, ведь, инвестируя в ETF-фонды, вы экономите на управлении (0,025% в год) и комиссиях, когда покупаем. То есть вы один раз оплатили комиссию, купили фонд и имеете 500 компаний в портфеле. Это если речь идет об индексе S&P500.
3. Инвестирование в ETF в долгосрочной перспективе переигрывает активную торговлю. Здесь специалист отметил, что шанс того, что мы купим ETF и через десять лет заработаем, больше, чем если мы вкладываемся в какую-то неизвестную акцию, держим 10 лет, и не понимаем, что с ней будет дальше.
В общем, он подчеркнул тот факт, что являясь долгосрочным инвестором, шанс заработать на ETF значительно больше, чем когда вы покупаете акции отдельных компаний. Примером Гуппала стали показатели роста S&P500, начиная с 1995 года.
Впрочем, как и у каждого инструмента для инвестиций, есть и своя ложка дегтя в бочке меда, а именно недостатки инвестирования в ETF. Здесь Гуппал отметил три составляющих:
  • в кризис, когда падают акции, ETF на акции также падают;
  • доходность ETF. Доход инвестора будет соответствовать среднерыночному;
  • американские ETF запрещены для инвесторов ЕС.
Читайте также
Если вы хотите инвестировать в ETF, то здесь следует обратить особое внимание на их виды.
  • Первый — индексные ETF (их цель — достичь аналогичной доходности, что и индекс).
  • Второй — секторные ETF (концентрируются на определенном секторе рынка — технологическом или, например, энергетическом).
  • Третий — географические ETF (сосредотачиваются на определенных регионах или странах). Здесь, кстати, Гуппал показал график, рассказывающий об инвестициях в регионы (США, Европа и Китай) за десять лет. И здесь, как видим, у США есть ощутимое преимущество.
  • Четвертый — облигационные ETF (инвестируют в облигации с разными сроками погашения и кредитным рейтингом).
  • Пятый — тематические ETF (отслеживают определенные темы: ИИ, экология или медицина).
Как и у каждого инструмента для инвестиций, ETF-фонды имеют свою стратегию инвестирования. А именно — консервативную, агрессивную и сбалансированную. Какую бы стратегию вы ни выбрали, Гуппал советует не ждать чего-то особенного, а каждый месяц на конкретную сумму покупать определенные фонды. И, как следствие, в перспективе вы можете получить хорошую прибыль. Кстати, относительно последнего уточнения, то эксперт привел собственный опыт: покупая по 200 долларов ежемесячно в течение 11 месяцев, он получил прибыль +18−19% в долларах.
И, наконец, на чем остановился Гуппал, это на анализе и оценке при выборе ETF. Здесь эксперт выделил сразу семь составляющих.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
