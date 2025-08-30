В Малайзии запустили первый в мире банк на основе искусственного интеллекта — Finance.ua
В Малайзии запустили первый в мире банк на основе искусственного интеллекта

Малайзийская группа YTL в партнерстве с сингапурской технологической компанией Sea Ltd заявила, что запустила первый в мире мобильный банк на базе искусственного интеллекта. Он называется Ryt Bank.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, который передает PR Newswire.

Что умеет первый в мире банк на базе ИИ

Приложение банка работает на основе Ryt AI — банковского помощника, созданного на базе первой малайзийской языковой модели ILMU.
Разработчики говорят, что Ryt AI ставит персонализацию в основу, адаптируясь к вашим привычкам, предпочтениям и языку, чтобы сделать каждое взаимодействие интуитивно понятным, знакомым и легким.
Сейчас приложение понимает такие языки — малайзийский, английский и манглиш, а с сентября 2025 года будет доступно и на мандаринском.
Это делает банковские услуги инклюзивными и доступными большинству жителей страны.
Ryt AI может помочь с оплатой счетов, отслеживанием расходов, объяснить финансовые основы простыми словами или предоставить кредит.
Также банк предлагает ежедневное начисление процентов на сбережения и другие инструменты управления финансами.
«Совместив отечественный искусственный интеллект с ценностями и разнообразием нашего общества, мы создали банк, который малайзийцы могут с гордостью назвать своим — банк, говорящий на наших языках и понимающий нашу культуру», — сказал Дато Сери Ео Сок Хонг, управляющий директор YTL Power International.
По материалам:
theБабель
