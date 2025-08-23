В аэропорту Дубая паспортный контроль можно будет пройти в считанные секунды благодаря ИИ — Finance.ua
ру
В аэропорту Дубая паспортный контроль можно будет пройти в считанные секунды благодаря ИИ

Международный аэропорт Дубай, который уже 11 лет остается самым загруженным в мире, получит первый в мире иммиграционный коридор на основе искусственного интеллекта.
Об этом пишет The Times of India.
Отмечается, что пассажиры смогут пройти пограничный контроль без остановок и без паспорта в считанные секунды.

Система, разработанная Генеральным управлением по делам резидентов и иностранцев, способна распознавать лица пассажиров и проверять документы автоматически еще до прибытия на контрольный пункт.
Иммиграционный коридор на основе ИИ способен обслуживать до 10 пассажиров одновременно и позволяет полностью отказаться от физических документов.
Также он получил встроенные протоколы безопасности, благодаря которым данные о подозрительных документах мгновенно передаются специалистам.
Кроме того, система выдерживает пиковые нагрузки без пробок. В издании подчеркнули, что она является частью амбициозной инициативы «путешествия без границ», призванной поставить Дубай в центр глобальной трансформации авиаперелетов.
По материалам:
УНІАН
