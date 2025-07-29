Аэропорты ЕС снимут ограничения в ручной клади на жидкости — Finance.ua

Аэропорты ЕС снимут ограничения в ручной клади на жидкости
С европейских авиапассажиров скоро могут быть сняты ограничения на провоз жидкостей в ручной клади.
Еврокомиссия планирует развернуть в аэропортах континента оборудование, способное сканировать содержимое больших контейнеров.
Об этом пишет euronews.
Как сейчас
Действующие сейчас правила запрещают провозить в ручной клади бутылки объемом более 100 мл, с исключениями для лекарств и детского питания.
Устройства, способные искать взрывчатку в больших бутылках, уже установлены в нескольких европейских аэропортах. Их работа уже получила положительную оценку экспертов Еврокомиссии, и теперь ожидается решение Европейской конференции гражданской авиации. После этого снятие ограничений будет делом «ближайших дней».
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Однако предстоит решить ещё целый ряд задач — пока что не все европейские терминалы могут позволить себе установку более дорогого оборудования.
Эксперты проанализировали данные о задержках в разных аэропортах Европы, чтобы определить, где возможны самые большие очереди на паспортном контроле этим летом.
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