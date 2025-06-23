Аэропорты Европы, где самые большие задержки (инфографика) — Finance.ua
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Аэропорты Европы, где самые большие задержки (инфографика)

Фондовый рынок
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Аэропорты Европы, где самые большие задержки (инфографика)
Аэропорты Европы, где самые большие задержки (инфографика)
Эксперты проанализировали данные о задержках в разных аэропортах Европы, чтобы определить, где возможны самые большие очереди на паспортном контроле этим летом.
Эта информация будет полезна также и гражданам Украины, которые влетают в Шенгенскую зону из третьих стран.
Об этом пишет издание The Telegraph.
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Ниже указаны худшие аэропорты мира в плане очередей (указан процент пассажиров, поставивших четырех- или пятизвездочные отзывы за «время ожидания в очереди в аэропорту» на AirlineQuality.com).
Аэропорты Европы, где самые большие задержки (инфографика)

Брюссель

Отдельного упоминания заслуживает Брюссельский аэропорт, который, безусловно, должен получить приз за время ожидания в очереди — в начале этого года сообщалось о впечатляющих 5-часовых задержках.
Жалобы в социальных сетях свидетельствуют о том, что они встречаются довольно часто, чтобы вызвать серьезные проблемы.

Париж

Чтобы понять, как часто могут возникать проблемы с очередями на получение паспортов, просто взгляните на аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. У «дедушки» европейских аэропортов ситуация может быть не хуже, чем в других крупных транспортных узлах на континенте, но он публикует детальные брифинги относительно времени ожидания и задержек.
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Если посмотреть на последние отчеты об инцидентах, можно увидеть, что наиболее распространенной причиной задержек с паспортами — самая неожиданная: нехватка пограничников. Добавьте к этому интенсивное движение транспорта в периоды пик, такие как школьные каникулы, и нередко можно увидеть два-три дня в месяц, когда время ожидания увеличивается примерно до часа.

Мадрид

Когда вы общаетесь с теми, кто часто летает, вы обнаружите, что большинство из них имеют своего кандидата на самый поздний аэропорт для паспортного контроля. Как и Брюссельский аэропорт, он получает много пассажиров из-за пределов Европы, а также множество прямых рейсов из Центральной и Южной Америки.

Тенерифе

Это, безусловно, касается популярного Тенерифе, где нынешний сезон начался с уже знакомой традиции огромных очередей за паспортами в аэропорту. Еще в мае поступали сообщения о британских пассажирах, ожидавших до 2 часов в изнуряющую жару, пока семьи толкались за бутылки с водой, чтобы остыть.
В ответ испанские власти пообещали увеличить количество пограничников, чтобы они могли быстрее обрабатывать визы путешественников.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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