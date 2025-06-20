Испания с 12 июля введет визу для транзита через аэропорт для россиян — Finance.ua
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Испания с 12 июля введет визу для транзита через аэропорт для россиян

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Испания с 12 июля введет визу для транзита через аэропорт для россиян
Испания с 12 июля введет визу для транзита через аэропорт для россиян
Испания вводит требование транзитной визы для владельцев обычных российских паспортов, желающих проехать транзитом через международные зоны испанских аэропортов.
Объявляя эту новость, Министерство иностранных дел Испании заявило, что требование транзитной визы для граждан россии станет обязательным с 12 июля 2025 года.
Об этом сообщает Schengen.News.
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Как только новое правило вступит в силу, только россиянам, имеющим действительную транзитную визу, будет разрешено проезжать транзитом через испанские аэропорты. С другой стороны, не имеющим этого документа не будет разрешено совершать стыковочные рейсы из любого испанского аэропорта.
Граждане россии, имеющие обычные паспорта, должны иметь транзитную визу для проезда транзитом через международные зоны испанских аэропортов. 12 июля 2025 года — с этой даты все владельцы обычных российских паспортов, желающие проехать транзитом через испанские аэропорты, должны иметь действительную визу TAP.
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Требование о транзитной визе для проезда транзитом не будет обязательным для всех россиян. Как поясняет Министерство иностранных дел, транзитная виза в аэропорту не требуется тем, кто имеет действительную Шенгенскую или другую визу.
От этого требования также освобождены граждане россии, имеющие вид на жительство, выданный любым из государств-членов ЕС/ЕЭЗ, и владельцы дипломатических паспортов.
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Время транзита через Испанию не должно превышать 24 часов.
Испания — не единственная страна, которая ввела требование о получении транзитной визы через аэропорт для граждан россии. Чехия также ввела такую меру, а ряд других стран-членов вообще прекратили выдачу шенгенских виз россиянам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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