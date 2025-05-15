Арендаторы в Испании получили новые гарантии — Finance.ua

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Арендаторы в Испании получили новые гарантии

Недвижимость
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Арендаторы в Испании получили новые гарантии
Арендаторы в Испании получили новые гарантии
Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года. Об этом пишут СМИ Испании.
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Что нового

Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до максимум 3 лет, если владелец не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.
Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.
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Особая защитная категория
Семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью: их невозможно выселить без предоставления альтернативного жилья.

Цель закона

Сдержать рост арендной платы (в крупных городах +30−40% с 2022 года) и ограничить спекуляции, в частности через онлайн-платформы.
Министр Исабель Родригес сообщил: «Реформа восстанавливает баланс прав арендатора и собственника и гарантирует право на достойное жилье».
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Напомним, с апреля 2025 г. для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей.
Основные изменения в законе:
  • Теперь нужно получить согласие трех-пятых соседей для легальной аренды.
  • Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена.
  • В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.
Рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения.
Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что цены на аренду не перестают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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