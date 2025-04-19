ТОП-10 лучших аэропортов мира — Finance.ua

ТОП-10 лучших аэропортов мира
Сингапурский международный аэропорт Чанги признан лучшим в мире в 2025 году.
Соответствующее исследование, основанное на оценке разных показателей, провела компания Skytrax World Airport Survey, сообщает Time Out.
Во внимание были приняты длина очередей, логистическая связь с городом, выбор блюд в зоне ожидания, а также удовлетворенность клиентов.
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Лидеры рейтинга
Чанги признан лучшим аэропортом в мире по вопросу еды. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что он является одним из самых загруженных хабов в Юго-Восточной Азии, это место славится непревзойденным обслуживанием пассажиров.
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Второе место в рейтинге занял аэропорт Хамад в катарской Дохе. Примечательно, что в прошлом году он занимал первую строчку. Путешественников поражают его архитектура и роскошный терминальный комплекс.
На третьем месте оказался аэропорт Ханеда в Токио. Пятерку лидеров замыкают Инчхон в Сеуле и Нарита в Токио.
А вот европейские и американские воздушные хабы в ТОП-5 не попали.
Топ-10 лучших аэропортов мира в 2025 году
- Чанги (Сингапур);
- Хамад (Доха);
- Ханеда (Токио);
- Инчхон (Сеул);
- Нарита (Токио);
- Аэропорт Гонконга;
- Шарль де Голль (Париж);
- Фьюмичино (Рим);
- Аэропорт Мюнхена;
- Аэропорт Цюриха.
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