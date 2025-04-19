ТОП-10 лучших аэропортов мира — Finance.ua

ТОП-10 лучших аэропортов мира Сегодня 23:14 — Мир

ТОП-10 лучших аэропортов мира

Сингапурский международный аэропорт Чанги признан лучшим в мире в 2025 году.

Соответствующее исследование, основанное на оценке разных показателей, провела компания Skytrax World Airport Survey, сообщает Time Out

Во внимание были приняты длина очередей, логистическая связь с городом, выбор блюд в зоне ожидания, а также удовлетворенность клиентов.

Читайте также Во Львове могут открыть аэропорт уже этой весной

Исследователи спросили путешественников о качестве веб-сайтов аэропорта, о дружелюбии персонала, развлекательных заведениях и времени доставки багажа.

Лидеры рейтинга

Чанги признан лучшим аэропортом в мире по вопросу еды. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что он является одним из самых загруженных хабов в Юго-Восточной Азии, это место славится непревзойденным обслуживанием пассажиров.

Второе место в рейтинге занял аэропорт Хамад в катарской Дохе. Примечательно, что в прошлом году он занимал первую строчку. Путешественников поражают его архитектура и роскошный терминальный комплекс.

Читайте также Пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета

На третьем месте оказался аэропорт Ханеда в Токио. Пятерку лидеров замыкают Инчхон в Сеуле и Нарита в Токио.

А вот европейские и американские воздушные хабы в ТОП-5 не попали.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2025 году

Чанги (Сингапур); Хамад (Доха); Ханеда (Токио); Инчхон (Сеул); Нарита (Токио); Аэропорт Гонконга; Шарль де Голль (Париж); Фьюмичино (Рим); Аэропорт Мюнхена; Аэропорт Цюриха.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.