ТОП-10 лучших аэропортов мира — Finance.ua

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ТОП-10 лучших аэропортов мира

Мир
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ТОП-10 лучших аэропортов мира
ТОП-10 лучших аэропортов мира
Сингапурский международный аэропорт Чанги признан лучшим в мире в 2025 году.
Соответствующее исследование, основанное на оценке разных показателей, провела компания Skytrax World Airport Survey, сообщает Time Out.
Во внимание были приняты длина очередей, логистическая связь с городом, выбор блюд в зоне ожидания, а также удовлетворенность клиентов.
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Лидеры рейтинга

Чанги признан лучшим аэропортом в мире по вопросу еды. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что он является одним из самых загруженных хабов в Юго-Восточной Азии, это место славится непревзойденным обслуживанием пассажиров.

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Второе место в рейтинге занял аэропорт Хамад в катарской Дохе. Примечательно, что в прошлом году он занимал первую строчку. Путешественников поражают его архитектура и роскошный терминальный комплекс.
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На третьем месте оказался аэропорт Ханеда в Токио. Пятерку лидеров замыкают Инчхон в Сеуле и Нарита в Токио.
А вот европейские и американские воздушные хабы в ТОП-5 не попали.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2025 году

  1. Чанги (Сингапур);
  2. Хамад (Доха);
  3. Ханеда (Токио);
  4. Инчхон (Сеул);
  5. Нарита (Токио);
  6. Аэропорт Гонконга;
  7. Шарль де Голль (Париж);
  8. Фьюмичино (Рим);
  9. Аэропорт Мюнхена;
  10. Аэропорт Цюриха.
По материалам:
УНІАН
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