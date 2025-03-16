Во Львове могут открыть аэропорт уже этой весной — Finance.ua

Во Львове могут открыть аэропорт уже этой весной Сегодня 13:07

Во Львове могут открыть аэропорт уже этой весной

Уже весной в Украине может возобновить работу первый аэропорт. Речь идет об объекте во Львове, и вместе с тем правительство рассматривает еще один.

Об этом заявила гендиректор международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает издание Высокий замок.

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В том случае, если будет положительный результат прекращения войны, то уже в апреле-мае этого года во Львове могут открыть международный аэропорт Львов для авиационных полетов. Другие вероятные даты открытия неба — это лето.

По словам Романовской, во Львове готово работать 5−7 авиакомпаний, а именно в течение месяца после запуска терминала.

Также в украинском правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины — ужгородского.

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Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, Турецкие авиалинии, Sky Up, Австрийские авиалинии, Lufthansa, LOT. Речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова.

Ранее старший партнер международной компании Marsh McLennan Криспин Эллисон сообщил, что до конца января 2025 будут возобновлены полеты в одном из аэропортов Украины — Львов или Борисполь.

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